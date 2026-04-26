Alerta en Washington: Evacuación del Presidente Trump durante la Cena de Corresponsales

Momentos de pánico en la cena anual de corresponsales en Washington D.C. tras escucharse disparos. El Servicio Secreto evacuó al presidente Trump y a otros funcionarios. Un individuo ha sido detenido.

La cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada este sábado 25 de abril en Washington D.C. , se vio interrumpida por momentos de pánico y confusión tras escucharse detonaciones que llevaron a una rápida evacuación del presidente Donald Trump , su esposa Melania, y otros miembros clave del gobierno.

El Servicio Secreto, actuando con rapidez y eficiencia, tomó el control de la situación, desplegando agentes en todo el Hotel Hilton, sede del evento, y trasladando al presidente y a la primera dama a un lugar seguro. La incertidumbre inicial sobre la naturaleza de los disparos generó una atmósfera de temor entre los asistentes, quienes se vieron obligados a refugiarse bajo las mesas mientras las fuerzas de seguridad investigaban el origen de las detonaciones.

Testimonios de periodistas presentes en la cena, como el corresponsal de Noticias Caracol, Juan Camilo Merlano, describen la escena caótica y la rápida respuesta del Servicio Secreto. Merlano, a través de videos compartidos en redes sociales, documentó el despliegue de agentes y la evacuación de funcionarios, transmitiendo la sensación de inquietud y desconcierto que reinaba en el auditorio.

La información inicial era confusa, pero pronto se confirmó que los disparos se habían producido fuera del salón de baile, cerca de uno de los controles de seguridad del hotel. El Servicio Secreto, en colaboración con la Policía Metropolitana de Washington, inició una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias del incidente y asegurar la seguridad de todos los presentes. Afortunadamente, se informó que el presidente Trump y los demás altos cargos se encontraban bien, a pesar del susto.

La rápida actuación de las fuerzas del orden permitió la detención de un individuo relacionado con el incidente, lo que alivió la tensión y permitió iniciar el proceso de esclarecimiento de los hechos. El presidente Trump, posteriormente, confirmó la detención del tirador a través de un mensaje en redes sociales, agradeciendo el trabajo del Servicio Secreto y las fuerzas del orden por su valentía y profesionalismo.

La cena de corresponsales de la Casa Blanca es un evento tradicional que reúne a periodistas, funcionarios del gobierno y figuras destacadas de la sociedad estadounidense. La interrupción de este año, por un incidente de seguridad, ha generado preocupación y ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar la protección de los líderes políticos y de los asistentes a eventos públicos.

La presencia de un mentalista, Oz Pearlman, que estaba entreteniendo al presidente y a la primera dama en el momento de los disparos, añadió un elemento surrealista a la situación. La reacción de la primera dama, exclamando “¡¿Qué ha pasado?! ” al escuchar la conmoción, refleja el impacto inesperado del incidente. La evacuación de la mesa presidencial y el despliegue de agentes con rifles de asalto en la sala de baile crearon una escena de tensión y alerta máxima.

Este incidente marca la primera asistencia de Trump a la cena de la WHCA como presidente, después de haber boicoteado los eventos durante su primer mandato y el año pasado, tras su regreso a la Casa Blanca. La WHCA ha anunciado que el presidente Trump ofrecerá una rueda de prensa en la Casa Blanca para proporcionar más detalles sobre el tiroteo y responder a las preguntas de los medios de comunicación.

La presidenta de la WHCA, Weijia Jang, periodista de CBS, quien se encontraba sentada junto a Trump en la mesa principal, fue quien anunció la rueda de prensa. La investigación continúa para determinar los motivos del tirador y las circunstancias exactas del incidente, pero lo cierto es que la cena de corresponsales de la Casa Blanca de este año será recordada como un evento marcado por el miedo, la incertidumbre y la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad





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