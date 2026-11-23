La Alcaldía activa restricciones por contaminación en Kennedy, Bosa y Puente Aranda. Siete estaciones superan límites críticos, afectando la salud de miles de residentes.

La Alcaldía de Bogotá ha declarado una alerta ambiental de Fase I debido a niveles críticos de contaminación atmosférica, afectando directamente a los habitantes de las unidades de planeamiento local Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. Esta medida busca regular las concentraciones de material particulado que han alcanzado valores preocupantes en siete de las diecinueve estaciones del tablero de medición, poniendo en riesgo la salud de miles de ciudadanos.

Restricciones a transporte e industria

La administración distrital ha implementado sanciones y restricciones específicas para la actividad industrial y el tránsito de transporte pesado en las zonas más afectadas. Estas medidas coercitivas están diseñadas para reducir las emisiones de contaminantes y estabilizar la calidad del aire en un periodo donde los índices anuales indican que la preocupación por la pureza del ambiente es casi permanente, no solo un evento esporádico.

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Urgencia sanitaria y zonas críticas

Los sectores de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y las cercanías de Fontibón concentran las peores lecturas de la capital durante todo el año. La presencia de material particulado de 2,5 y 10 micras, partículas invisibles mucho más pequeñas que el grosor de un cabello humano, deteriora la salubridad del aire y exige una intervención inmediata para proteger a la población vulnerable de enfermedades respiratorias.

Escala de riesgo ambiental

El Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) clasifica la contaminación en una escala de 0 a 500 puntos con indicadores cromáticos. Para el martes 23 de noviembre, el monitoreo registró once estaciones en nivel amarillo, cuatro en naranja y tres en rojo, mientras que solo una estación en Colina mantuvo condiciones verdes, señalando una distribución geográfica altamente desigual de la contaminación.

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Factores climáticos y estructurales

Expertos como el ingeniero Juan Simón Ortiz de la Universidad Manuela Beltrán señalan que la estancación atmosférica impide la dispersión de contaminantes, agravada por el tráfico pesado y las carreteras sin pavimentar. La concejala Donka Atanassova destaca la carga vehicular diésel en corredores como la Calle 13 y la Avenida Boyacá como causas estructurales de esta crisis ambiental recurrente.

Impacto permanente en el suroccidente

El Informe anual de calidad del aire 2025 de la Secretaría de Ambiente confirma que los episodios más severos ocurrieron entre el 19 y el 22 de noviembre, coincidiendo con datos históricos de marzo y noviembre. Esta recurrencia evidencia la necesidad de soluciones estructurales ante la exposición continua a aire viciado que caracteriza la vida cotidiana en el suroccidente capitalino.