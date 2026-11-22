La Gobernación del Cesar activó la alerta sanitaria tras el ataque con explosivos al Batallón N.º 2 en La Jagua de Ibirico, que dejó un soldado muerto y 12 heridos el 22 de noviembre.

La Gobernación del Cesar ha activado oficialmente la alerta en toda la red hospitalaria del departamento, una medida preventiva y reactiva inmediata tras los violentos hechos registrados en las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.º 2. Esta movilización de recursos sanitarios se centra en el municipio de La Jagua de Ibirico, donde se llevó a cabo un ataque con explosivos que resultó en la muerte de un soldado y el heridas de otros 12 integrantes de la Fuerza Pública.

Activación de Alerta y Coordinación Sanitaria

La Secretaría de Salud Departamental, en conjunto con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (Crue), estableció un protocolo de actuación inmediata para gestionar cualquier caso de emergencia derivado del atentado. Las ambulancias se encuentran completamente dispuestas y coordinadas para realizar los traslados urgentes de los militares lesionados que requieran atención médica en instituciones hospitalarias de mayor complejidad dentro del departamento.

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El objetivo prioritario de esta coordinación es garantizar que todos los pacientes reciban una valoración clínica y un tratamiento oportunos sin demoras. La red de salud pública y privada mantiene sus servicios de urgencias en estado de máximo alerta, listos para atender a cualquier paciente que presente necesidades derivadas de esta emergencia, asegurando una respuesta rápida y eficiente por parte del sistema de salud.

Mandato de la Gobernadora y Respuesta Institucional

Elvia Milena Sanjuan, Gobernadora del Cesar, ha instruido un seguimiento permanente a la situación crítica para mantener la articulación constante con las instituciones prestadoras de servicios de salud. En un comunicado oficial, se detalló que la administración departamental supervisa directamente las capacidades hospitalarias y los medios de transporte asistencial para responder a las necesidades que surjan de esta emergencia.

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Yesenia Hernández, gerente del Hospital Jorge Isaac Rincón Torres ubicado en La Jagua de Ibirico, confirmó que su institución mantiene todas las capacidades asistenciales dispuestas y operativas. Aseguró que están preparados para brindar atención oportuna a cualquier persona que la requiera, en estricta coordinación con la red hospitalaria y de acuerdo con las necesidades específicas que se presenten durante esta crisis.

Reacciones Políticas y Rechazo al Atentado

Alexándra Pineda Ortiz, representante a la Cámara por el Cesar y miembro del Pacto Histórico, emitió un fuerte rechazo público contra los hechos violentos ocurridos la madrugada del domingo 22 de noviembre. La congresista destacó que el ataque con drones cargados de explosivos evidenció una escalada de violencia alarmante que no puede ser normalizada ni aceptada como parte de la cotidianidad en el departamento.

La legisladora expresó su profundo dolor y solidaridad con las familias de los soldados fallecidos y heridos, calificando la situación como inaceptable. Pineda Ortiz afirmó que el Cesar no puede acostumbrarse a vivir bajo el terror, la incertidumbre y amenazas constantes. Exigió que los municipios no se conviertan en territorios donde la violencia imponga sus reglas y donde la ciudadanía se sienta abandonada por las autoridades.

Exigencia de Seguridad y Protección Civil

La representante exigió una respuesta inmediata, contundente y articulada por parte del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y las autoridades departamentales. Solicitó específicamente el despliegue de inteligencia, una presencia efectiva de seguridad y acciones concretas para proteger a la población civil de estos ataques cada vez más sofisticados.

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Finalmente, Pineda Ortiz reafirmó que la paz no puede ser únicamente un discurso político mientras los municipios del Cesar permanecen bajo amenaza constante. La exigencia central es recuperar la tranquilidad y la seguridad de los territorios, asegurando que la violencia no dicten las condiciones de vida de los ciudadanos en la región.