Alerta Hospitalaria en Manizales se Prolonga por Crisis Financiera y Incumplimiento de Pagos de Nueva EPS

La red de prestadores de salud de Manizales mantiene la alerta hospitalaria tras nueve meses de operación, debido a la crítica situación financiera causada por el incumplimiento de pagos de Nueva EPS. Diversas clínicas y hospitales enfrentan deudas millonarias, lo que pone en riesgo la continuidad y calidad de los servicios. Se anuncian acciones conjuntas para exigir el cumplimiento de obligaciones financieras y la intervención de autoridades.

La red de prestadores de servicios de salud de Manizales ha declarado la continuidad de la alerta hospitalaria , un estado que ya suma nueve meses de vigencia, debido a la crítica situación financiera y operativa que azota al sistema sanitario de la ciudad.

El principal detonante de esta crisis es el continuo incumplimiento en los pagos por parte de la Nueva EPS, una situación que ha deteriorado progresivamente la capacidad de atención, comprometiendo la continuidad, la oportunidad y la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. La decisión de mantener la alerta se tomó tras una mesa técnica exhaustiva, convocada y liderada por la Secretaría de Salud Municipal. En esta reunión participaron activamente la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Personería Municipal y representantes de las diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). El objetivo primordial fue evaluar el impacto de la crisis financiera en la red hospitalaria, constatando el deterioro en la capacidad de respuesta y la amenaza latente sobre la prestación de servicios esenciales. La alerta hospitalaria, mecanismo implementado para priorizar la atención de urgencias vitales, optimizar recursos, activar planes de contingencia y visibilizar el riesgo ante las autoridades, se mantiene como un llamado de atención urgente. El panorama financiero de los hospitales y clínicas de Manizales es desalentador, reflejando una presión cada vez mayor. El SES Hospital de Caldas enfrenta una cartera de 70.500 millones de pesos, con un acuerdo de pago programado para abril de 2026; de no cumplirse, se contempla la suspensión progresiva de servicios. La Clínica Avidanti Manizales, ante la consolidación de su cartera, ha restringido sus servicios, atendiendo únicamente urgencias vitales. El Hospital Departamental Santa Sofía, con una deuda de 21.865 millones de pesos, no tiene contrato vigente y, por ende, no presta servicios a usuarios de Nueva EPS. Similarmente, la Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios, con una cartera de 7.200 millones de pesos, tampoco tiene contrato vigente y ha dejado de atender a usuarios de Nueva EPS. La Clínica de La Presentación tampoco cuenta con contrato vigente y solo ofrece atención a urgencias vitales. Plenamente IPS, adeudando 3.463 millones de pesos, ha anunciado el cierre de sus servicios a Nueva EPS a partir del 17 de abril de 2026 si no se normalizan los pagos. El Hospital General San Isidro, con una cartera de 3.000 millones de pesos, está evaluando la continuidad de sus servicios ante la falta de pagos. Diagnostimed, con una deuda de 8.924 millones de pesos, suspendió sus servicios en diciembre de 2025. El Hospital Infantil Universitario, con una cartera de 15.144 millones de pesos, mantiene sus servicios pero advierte sobre posibles restricciones si no se cumplen los pagos, además de no atender usuarios de Sanitas y Famisanar. Meintegral S.A.S., con una deuda de 4.986 millones de pesos, continúa prestando servicios. Davita, a nivel nacional con 143.000 millones de pesos en cartera, atiende en Manizales a unos 210 pacientes de alto riesgo, cuya continuidad asistencial es una prioridad. Mediccol IPS reporta una deuda de 1.500 millones de pesos con EPS Sanitas. La Clínica Santillana, con una cartera de 600 millones de pesos, no tiene contrato vigente y solo atiende urgencias vitales. La Clínica San Marcel (Confa), con una deuda de 1.072 millones de pesos, tampoco tiene contrato vigente y su atención se limita a urgencias vitales. Cuidarte en Casa, con una cartera de 31.000 millones de pesos, advierte sobre el cierre de servicios si no recibe pagos en abril. Ante esta grave coyuntura, la red de prestadores ha anunciado acciones conjuntas para exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras. Estas medidas incluyen la solicitud formal de acompañamiento a la Comisión de Moralización de Caldas y la exigencia de la presencia del interventor de la Nueva EPS para que ofrezca respuestas concretas y soluciones viables a la crisis que atraviesa el sistema de salud de Manizales. A pesar del compromiso inquebrantable de priorizar la atención de las urgencias, los prestadores advierten de manera enérgica que la continuidad del servicio está en grave riesgo si no se garantiza un flujo oportuno y adecuado de los recursos financieros necesarios para su operación





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