La Alcaldía de Rionegro declaró Alerta Hospitalaria por la sobreocupación en clínicas. Se insta a usar solo emergencias reales para descongestionar el sistema de salud local.

La Alcaldía de Rionegro ha emitido una declaración oficial de Alerta Hospitalaria Municipal. Esta medida urgente responde a la situación crítica de sobreocupación que presentan los hospitales y clínicas de la ciudad actualmente.

Causas De La Saturación Hospitalaria

La Secretaría de Salud de Rionegro reportó que durante la última semana se registró un incremento sostenido en la demanda de atención médica. Esta subida de pacientes superó la capacidad operativa de los centros de salud locales. Como consecuencia directa, los tiempos de espera se han extendido notablemente.

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La saturación ha forzado a varios centros médicos a diferir la aceptación de pacientes que son remitidos desde otras instalaciones. Esta limitación en la recepción de casos externos afecta la fluidez del sistema sanitario de la subregión.

Llamado A La Corresponsabilidad Ciudadana

La Administración Municipal ha solicitado la corresponsabilidad de la población para utilizar los servicios de urgencias de manera racional. Se pide acudir a estas instalaciones únicamente cuando exista una amenaza directa a la vida o a la integridad física de las personas.

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Para casos de síntomas leves, controles médicos rutinarios o malestares generales, la institución recomienda usar las rutas de atención ambulatoria. Los ciudadanos deben solicitar citas prioritarias o de consulta externa a través de sus respectivos Entidades Promotoras de Salud.

Según la Alcaldía, esta disciplina social permitirá descongestionar los servicios de emergencia. Esta estrategia facilitará que los equipos médicos concentren sus esfuerzos y recursos en quienes requieren atención inmediata por condiciones clínicas críticas.

Coordinación Con El Oriente De Antioquia

La Secretaría de Salud de Rionegro realizó un llamado específico a los alcaldes y gerentes de hospitales públicos del Oriente de Antioquia. El objetivo es fortalecer la coordinación con la red hospitalaria local para gestionar mejor los traslados de pacientes.

Rionegro funciona como un nodo receptor de pacientes provenientes de toda la subregión. Por esta condición, requiere el compromiso activo de los municipios vecinos para reportar oportunamente los traslados no regulados que necesiten ubicación prioritaria.

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Se instruye verificar previamente la capacidad instalada de las Instituciones Prestadoras de Salud antes de gestionar cualquier traslado. También se debe apoyar los procesos de contrarreferencia de pacientes que, por su estado clínico, puedan continuar su atención en instituciones de menor complejidad.

Monitoreo Y Próximos Pasos

A pesar de la tensión actual, la Alcaldía indicó que se mantiene un monitoreo permanente de toda la red hospitalaria. Esta vigilancia constante busca coordinar las acciones necesarias para garantizar el acceso efectivo y oportuno a la atención de emergencias.

La institución reiteró que superar esta situación crítica requiere del esfuerzo articulado de todos los actores involucrados. Se enfatiza que el uso responsable de los servicios de salud representa una forma concreta de cuidar la vida de los demás miembros de la comunidad.