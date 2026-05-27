Alerta naranja en la Universidad Nacional de Colombia por ingreso de encapuchados que amenazaron con explosivos en Bogotá

La Universidad Nacional de Colombia declaró alerta naranja en su sede de Bogotá tras el ingreso de un grupo de encapuchados que amenazó con activar artefactos explosivos en un edificio de Ciencias Humanas. La vicerrectora Lorena Chaparro informó que los individuos, que se identificaron como miembros de la Unión Clandestina Popular y el Movimiento Bolivariano FARC-EP, exigieron la evacuación del lugar. La universidad activó protocolos de emergencia, evacuó preventivamente zonas del campus y habilitó porterías para la salida de la comunidad. Hasta ahora no hay reportes de explosivos o capturas. La institución rechazó los hechos y mantiene el monitoreo.

La Universidad Nacional de Colombia declaró alerta naranja en su sede de Bogotá tras el ingreso de un grupo de encapuchados que, según denunció la institución, exigió la evacuación de un edificio de la Facultad de Ciencias Humanas bajo la amenaza de que supuestamente "armarían y activarían allí artefactos explosivos".

Este incidente obligó a la universidad a activar de inmediato sus protocolos de emergencia, lo que resultó en la evacuación preventiva de estudiantes, docentes y personal administrativo en varias zonas del campus. De acuerdo con el testimonio de la vicerrectora de la sede Bogotá, Lorena Chaparro, los hechos ocurrieron en horas de la tarde cuando varias personas encapuchadas irrumpieron en el campus, distribuyeron panfletos y realizaron pintas en las paredes.

Los individuos, que se identificaron como integrantes de la Unión Clandestina Popular y del Movimiento Bolivariano FARC-EP, comunicaron a la comunidad universitaria que debían desalojar el edificio mencionado debido a sus supuestos planes con explosivos. La situación generó alarma y preocupación entre los presentes, mientras que parte de la comunidad universitaria rodeó a los encapuchados instándolos a retirarse pacíficamente.

Además, algunos estudiantes y profesores expresaron su rechazo a la presencia del grupo, recordando el reciente asesinato de Mateo Pérez, estudiante de la sede Medellín, lo que añadió un clima de tensión al incidente. Ante la gravedad de la amenaza, la Vicerrectoría de la sede Bogotá decretó la alerta naranja y dispuso una serie de medidas preventivas.

La universidad emitió un comunicado oficial en el que exhortó a la comunidad a no acercarse a las zonas consideradas de riesgo, a seguir las indicaciones de los facilitadores institucionales y a evacuar los edificios si así se requería. También se recomendó a quienes no tuvieran actividades académicas o administrativas que abandonaran el campus de manera preventiva, y se habilitaron varias porterías vehiculares para agilizar la salida de estudiantes y trabajadores.

En su pronunciamiento, la institución rechazó enérgicamente estos hechos, señalando que buscan "sembrar el miedo" en la comunidad universitaria y perturban el desarrollo de las actividades misionales mediante acciones violentas. La_alerta ha generado profunda preocupación en sectores de la comunidad universitaria debido a las amenazas de explosivos y a la aparición de mensajes alusivos a organizaciones armadas ilegales en uno de los campus más importantes del país.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas ni el hallazgo de artefactos explosivos en las instalaciones. No obstante, las autoridades universitarias mantienen un monitoreo constante de la situación y continúan aplicando las medidas de control y prevención dentro de la sede Bogotá, a la espera de mayor información por parte de las autoridades competentes





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