Alerta por cierre de El Carrasco: ¿Estamos haciendo lo suficiente con nuestros residuos?

El juez 15 Administrativo de Bucaramanga advierte sobre el riesgo inminente del cierre del relleno sanitario El Carrasco debido a retrasos en convenios y al incumplimiento de metas de reducción de residuos. La situación pone de relieve la necesidad de una gestión más eficiente de los desechos y una mayor conciencia ciudadana sobre la separación y el reciclaje.

Toneladas de residuos sólidos cruzan la puerta de nuestras viviendas y empresas todos los días. Esas bolsas con desperdicios llegan a la bodega destinada para tal propósito en nuestros conjuntos residenciales o edificios, o terminan en la calle, a la espera de que pase el carro recolector en los horarios acordados. Esta basura es enterrada horas después en el relleno sanitario El Carrasco .

Así ocurre diariamente, dando origen a una pregunta crucial: ¿cumplimos todos con nuestra parte solo con sacar la basura de la casa o la oficina? Este interrogante se vuelve aún más relevante, especialmente desde que el juez 15 Administrativo de Bucaramanga, Edwar Avendaño Bautista, alertó sobre el alto riesgo del cierre del relleno sanitario El Carrasco. Esta advertencia no puede ser ignorada, ya que nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias de una potencial interrupción en la recolección de residuos, lo que podría generar una emergencia sanitaria de proporciones considerables. El juez fundamenta su advertencia en dos motivos principales relacionados con la gestión de nuestros desperdicios. El primero, la demora en la firma de convenios con los municipios para la ampliación y estabilización de las celdas de disposición en el relleno sanitario, lo que exigió a los alcaldes de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca certificar la firma de los convenios y la entrega de los aportes necesarios para continuar con la disposición de residuos antes del primero de octubre. Además, se debe garantizar el financiamiento para la puesta en marcha de la ampliación de la planta de lixiviados. Al respecto, el gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Helbert Panqueva, aseguró que los convenios con los municipios y el flujo de fondos para la planta de lixiviados quedarían resueltos en la siguiente semana. El segundo motivo se centra en el incumplimiento de los acuerdos establecidos para la reducción de residuos. Los municipios del área metropolitana, en el marco de una licencia temporal que permite a El Carrasco operar hasta abril de 2027, se comprometieron a disminuir en un 15 % las toneladas de residuos sólidos que llegan al relleno sanitario. Sin embargo, la cantidad de desechos enterrados ha aumentado, incumpliendo la meta establecida para este año. Por ejemplo, en agosto pasado, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca depositaron 29.377 toneladas de residuos sólidos en El Carrasco, superando las 25.200 toneladas mensuales acordadas. Ante esta situación, el juez 15 Administrativo solicitó a los alcaldes que expliquen las razones de este incumplimiento, instándolos a presentar un informe detallado sobre los avances en las estrategias para sensibilizar a la población y fomentar la correcta separación de residuos desde los hogares y lugares de trabajo. Mientras los mandatarios preparan sus informes, la pregunta sobre si solo basta con sacar la basura de casa o la oficina cobra gran relevancia. La experta en gestión ambiental, Yani León, enfatizó que el cierre del relleno sanitario responde a una problemática que va más allá de la simple recolección de residuos, destacando las bajas cifras de reciclaje y separación de residuos en los hogares. Los datos de la Superintendencia de Servicios Públicos revelan que cada habitante de Bucaramanga generó un promedio de 273 kilogramos de residuos sólidos al año, mientras que en Girón fueron 229 kg, en Floridablanca 190 kg y en Piedecuesta 186 kg. Preocupa el incremento de estas cifras en el 2024, reflejando un desafío urgente en la gestión de residuos y la necesidad de implementar medidas efectivas para reducir la cantidad de desechos generados y mejorar las prácticas de reciclaje y separación





Relleno Sanitario El Carrasco Residuos Sólidos Reciclaje Bucaramanga Gestión De Residuos Medio Ambiente

