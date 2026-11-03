Alerta por cilindro sospechoso en Ocaña tras serie de hallazgos

Autoridades investigan cilindro hallado en curva del cementerio de Ocaña. Ciudadanos evitan la zona ante recientes amenazas de grupos armados ilegales en Norte de Santander.

La ciudad de Ocaña se encuentra en estado de alerta máxima tras la confirmación de la presencia de un cilindro sospechoso en la curva del cementerio, un sector estratégico por donde transitan diariamente conductores y residentes de la zona. Medios locales reportaron el hallazgo, pero hasta este momento se desconoce el contenido exacto del elemento, por lo que su verificación ha quedado en manos del personal especializado de seguridad.

Detectan artefacto en curva del cementerio

La alerta de seguridad mantiene en vilo a la población esta noche, afectando a la segunda ciudad más importante del departamento de Norte de Santander. El reporte circuló inicialmente por redes sociales y fue difundido por varias emisoras locales, generando preocupación generalizada entre los habitantes y los automovilistas que utilizan este acceso principal. Se recomienda estrictamente evitar la zona, no acercarse ni manipular el objeto bajo ninguna circunstancia, y dar aviso inmediato a las autoridades para garantizar la integridad física de todos los involucrados.

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Historial de hallazgos sospechosos recientes

Esta novedad se produce en un contexto de alta tensión debido a una serie de hallazgos de artefactos sospechosos en las vías de la provincia durante las últimas semanas. El pasado 25 de octubre, un cilindro similar activó las alarmas en la vía que comunica a Ocaña con Ábrego, lo que obligó a restringir el paso vehicular mientras los equipos técnicos verificaban la seguridad del elemento. Un día después, el 26 de octubre, el Ejército Nacional desactivó tres cargas explosivas instaladas en la ruta entre Ocaña y Cúcuta, habilitando nuevamente el tránsito en un operativo que evitó un posible atentado contra la infraestructura y la población civil.

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Presencia de grupos armados ilegales

La seguridad en la región se complica con el reporte del 27 de octubre, donde medios regionales confirmaron la aparición de letreros y cilindros con las siglas del EPL en varios puntos de la provincia. Estos signos encendieron las alertas comunitarias sobre el accionar de los grupos armados ilegales que se disputan el control de esta zona del nororiente colombiano. Ocaña, con una población de más de cien mil habitantes, es un nodo agroindustrial crucial donde circula gran parte del tránsito entre Cúcuta, el sur del Cesar y la costa Caribe, lo que la convierte en escenario frecuente de la disputa entre estructuras del ELN y del EPL con presencia fronteriza en Venezuela.

Protocolos de seguridad para la ciudadanía

Mientras las autoridades verifican el contenido del cilindro hallado en la curva del cementerio, el llamado a la ciudadanía sigue siendo claro: no acercarse al lugar y reportar cualquier información a la Polici'a Nacional o al Ejercito Nacional. Los expertos en manejo de artefactos sospechosos reiteran que solo las unidades antiexplosivas deben intervenir estos elementos, ya que cualquier manipulación inadecuada podría activar sus mecanismos internos en caso de contener carga explosiva. La presencia de estos artefactos no solo representa un riesgo directo para los transeúntes, sino que afecta la movilidad, el comercio y el abastecimiento de la provincia, ya que cada alerta obliga a restringir el paso durante las inspecciones oficiales.