Alerta por constreñimiento electoral en departamentos del Meta y Guaviare

Las autoridades de los departamentos del Meta y del Guaviare están en alerta por posibles campañas de constreñimiento electoral, a dos semanas de la primera vuelta presidencial. Durante un consejo de seguridad, el Ejército y la gobernadora del Meta alertaron que las disidencias de las Farc están haciendo carnetización ilegal de los ciudadanos en las áreas rurales.

La denuncia la hicieron durante un consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo tras el asesinato del exalcalde de Cubarral. A exactas dos semanas de la primera vuelta presidencial , las autoridades de los departamentos del Meta y del Guaviare están en alerta por posibles campañas de constreñimiento electoral .

En medio de un consejo de seguridad el Ejército y la gobernadora del Meta alertaron que las disidencias de las Farc están haciendo carnetización ilegal de los ciudadanos. En el espacio —en donde participaron los alcaldes del sur del Meta y el norte del Guaviare— el El jefe de operaciones del Ejército, general Eric Rodríguez, expresó que ‘al sur del departamento, principalmente Guaviare, que son las Farc de Calarcá y de Mordisco, en el contexto de esta disputa por el territorio, no es solo el territorio de la población y se tiene evidencia de información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos’.

A esto agregó que las Fuerzas Militares están trabajando para contrarrestar esas actividades, con los que ‘se han dado resultados de relevancia en ese departamento del gobierno durante los últimos meses, que ya ha sido el conocimiento público, los bombardeos, unas afectaciones importantes y también en el departamento del Meta hemos realizado afectaciones importantes a estos grupos’. A su turno, la gobernadoras Rafael Cortés se refirió a que esas acciones ilegales de carnetizar personas estarían relacionadas con el constreñimiento al electorado.

Esos hechos, según dijo, se están presentando en el sur del Meta.

‘Hace meses hubo panfletos en las zonas rurales pidiendo (a las personas) que se inscribieran para que votaran el tema presidencial’, denunció. ‘Ya lo denunciamos en un comité en la Gobernación del Meta, no se dijo por qué candidato, pero eso ya viene sucediendo. Se sabe que ya viene sucediendo, desafortunadamente, la carnetización en zonas rurales del departamento y, por supuesto, nos preocupa el tema electoral y el constreñimineto al voto’, añadió la gobernadora.

Cortés agregó que ‘estos grupos insurgentes que tienen presencia en estos sitios, que viene diciendo la población que se escriban para que voten el tema presidencial. Ese hecho se denunció’. Vale recordar que este consejo de seguridad se llevó a cabo a raíz del asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia, y quien fuera su secretario de Gobierno, Éder Fabián Cardona, tras un ataque armado mientras se movilizaban en motocicleta ambos.

Devia era coordinador de campaña en el Meta del candidato Abelardo de la Espriella. Al terminar el evento, se acordó aumentar la recompensa a $100 millones por información que ayude a la identificación y la captura de los responsables del crimen. Así mismo, se reforzarán las operaciones conjuntas entre Ejército, Policía, Fiscalía y organismos de inteligencia





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