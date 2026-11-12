Expertos y gremios advierten sobre la inminente crisis energética y la sequía en embalses colombianos, instando a un ahorro inmediato de agua y electricidad.

La población colombiana enfrenta una necesidad imperiosa de reducir el consumo de agua y energía de manera inmediata, una situación que los expertos califican como una bomba de tiempo social y operativa. Esta advertencia crítica proviene de gremios empresariales, analistas del sector y empresas del mercado que buscan alertar sobre la gravedad del panorama energético que se avecina para el próximo año fiscal y operativo.

Factores Críticos de la Crisis Hídrica

Los niveles actuales de los embalses no alcanzan las cifras que la realidad operativa exige para garantizar el suministro regular de electricidad, marcando un punto de inflexión peligroso. La presencia de la sequía se manifiesta con una crudeza implacable que amenaza directamente la capacidad de generación del sistema nacional de energía. A pesar de estas señales claras, la administración gubernamental ha optado por una postura de indiferencia, centrando sus esfuerzos en debates ideológicos y batallas culturales que distraen de la urgencia técnica.

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Impacto del Estatuto de Desabastecimiento

El gobierno ha implementado el llamado estatuto de desabastecimiento, una medida de intervención estatal que ha generado profunda incomodidad entre las empresas del sector energético privado. Esta normativa, justificada bajo la premisa de regular los precios mediante controles administrativos, actúa en la práctica como una restricción al libre mercado. Las compañías esperaban encontrar eficiencia técnica y reglas claras para la inversión, pero en su lugar se han topado con un entorno de burocracia excesiva y dogmatismo que frena la producción.

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Posiciones de Gremios y Administradores

Los gremios del sector insisten en que se requiere una acción inmediata y basada en criterios técnicos para evitar un racionamiento histórico que paralizaría al país. Ellos argumentan que el control de tarifas por decreto no aumenta la disponibilidad de agua en los embalses ni multiplica la capacidad de generación eléctrica. Por el contrario, estas intervenciones ahogan a los operadores competentes y desincentivan la inversión necesaria tanto para soluciones de corto como de largo plazo.

Consecuencias Estructurales y Futuro Inmediato

Si la administración continúa priorizando la retórica sobre la gestión técnica, el riesgo de apagones generalizados aumentará drásticamente por falta de planificación adecuada. La estructura del sistema energético, que históricamente fue un pilar de defensa frente a la acoso político del presidente Gustavo Petro, corre el peligro de deteriorarse aún más bajo estas condiciones. Es fundamental que el Estado deje de lado la soberbia y la negligencia administrativa para permitir que los expertos en energía gobiernen con criterios de seguridad y eficiencia, evitando así que el país quede a oscuras.