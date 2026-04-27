Alerta por Desabastecimiento de Combustible y Gas en Nariño y Cauca

La violencia en la Vía Panamericana amenaza el suministro de combustible, gas y alimentos en Nariño y Cauca, generando preocupación en gremios empresariales y autoridades locales.

La situación en los departamentos de Nariño y Cauca se torna cada vez más crítica, con una amenaza inminente de desabastecimiento de combustible y gas que podría afectar gravemente a la población y a la economía local.

Diversos gremios empresariales han levantado la voz de alarma, alertando sobre las severas dificultades que enfrentan para el transporte y la distribución de estos elementos esenciales, debido a la escalada de violencia que ha afectado corredores viales estratégicos en la región. Los recientes hechos violentos han generado bloqueos intermitentes, restricciones significativas a la movilidad y retrasos considerables en la logística de suministro, poniendo en riesgo el abastecimiento regular de combustible y gas para hogares, industrias y el transporte público.

La Vía Panamericana, principal arteria de comunicación para el suministro de estos productos, se ha convertido en un punto crítico, con ataques y amenazas que impiden el tránsito seguro de los carrotanques y otros vehículos de carga. Esta problemática no se limita únicamente al combustible y al gas, sino que se extiende a otros productos de primera necesidad, como alimentos y lácteos, generando una crisis alimentaria potencial que podría afectar a amplios sectores de la población.

La Cámara de Comercio del Cauca, a través de su presidenta ejecutiva María Fernanda Muñoz, ha expresado su profunda preocupación, destacando la dependencia de la región de la Vía Panamericana para el abastecimiento de combustible, gas licuado, lácteos provenientes de Nariño y Cauca, y productos agrícolas destinados al Valle del Cauca. La interrupción de esta vía de comunicación implica un aumento significativo en los costos de transporte, ya que los vehículos se ven obligados a tomar rutas alternativas más largas y complejas, como la vía del Putumayo, lo que se traduce en un incremento de los fletes y, en última instancia, en un aumento de los precios para el consumidor final.

El impacto de la crisis de abastecimiento se extiende a la canasta familiar, con un aumento en los precios de los alimentos básicos y una posible escasez de productos esenciales. Los ataques en la Vía Panamericana y en varios municipios del Cauca han afectado directamente el transporte de alimentos desde el sur del país hacia el Valle del Cauca, lo que ha generado una presión al alza sobre los precios de los productos agrícolas y otros alimentos básicos.

La región depende en gran medida de la producción agrícola del suroccidente del país, así como de las importaciones de productos como aceite, panela, arroz y atún provenientes de Ecuador. La interrupción del flujo de estos productos amenaza con desestabilizar el mercado local y generar una crisis alimentaria.

El aumento en los tiempos de transporte, pasando de 11 horas normales por la Vía Panamericana a 24 horas por rutas alternativas, incrementa los costos de logística y dificulta la llegada de los alimentos a los mercados y a los hogares. Esta situación afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables, que tienen menos recursos para hacer frente al aumento de los precios y a la escasez de productos.

Además del impacto económico y social, la crisis de abastecimiento también genera incertidumbre y temor en la población, que se enfrenta a la posibilidad de quedarse sin combustible, gas y alimentos básicos. La falta de seguridad en las vías de comunicación dificulta la labor de los transportadores y pone en riesgo sus vidas, lo que agrava aún más la situación.

La necesidad de garantizar el tránsito seguro de los insumos se ha convertido en una prioridad para las autoridades locales y nacionales, que deben adoptar medidas urgentes para proteger a los transportadores y asegurar el abastecimiento de los productos esenciales. Ante esta grave situación, los gremios empresariales han realizado un llamado urgente a las autoridades nacionales y regionales para que se adopten medidas inmediatas que garanticen el tránsito seguro de los insumos y restablezcan la normalidad en el transporte y la distribución de combustible, gas y alimentos.

Se exige una mayor presencia de la fuerza pública en los corredores viales estratégicos, así como la implementación de estrategias de seguridad que permitan proteger a los transportadores y a los vehículos de carga. Asimismo, se solicita una coordinación efectiva entre las autoridades locales y nacionales para garantizar la continuidad del suministro y evitar la especulación con los precios.

La preocupación de los gremios se centra en el impacto que esta crisis puede tener en la economía local, el transporte público y las actividades cotidianas de la población. La falta de combustible y gas podría paralizar el transporte público, afectar la producción industrial y comercial, y generar un aumento en los costos de vida. La escasez de alimentos podría generar descontento social y poner en riesgo la seguridad alimentaria de la población.

Es fundamental que las autoridades tomen medidas urgentes para mitigar los efectos de esta crisis y garantizar el bienestar de la población. Se requiere una respuesta integral que involucre a todos los actores relevantes, incluyendo al gobierno nacional, las autoridades regionales, los gremios empresariales, los transportadores y la comunidad en general.

La solución a esta crisis requiere un esfuerzo conjunto y una voluntad política firme para garantizar el derecho de la población a acceder a los productos esenciales y a vivir en un entorno seguro y estable. La situación exige una atención prioritaria y una respuesta rápida para evitar que la crisis se agrave y tenga consecuencias aún más graves para la región y para el país





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