Alerta por El Niño: Cuenca del Río Bogotá, la más vulnerable ante posible desabastecimiento hídrico

La CAR advierte sobre los riesgos del fenómeno de El Niño para la cuenca del río Bogotá, la cual podría enfrentar desabastecimiento hídrico debido a su alta densidad poblacional y la prolongación del fenómeno. Se llama a la acción preventiva.

Cuenca del río Bogotá, la más poblada del país y hogar de 12 millones de personas, se perfila como la más vulnerable ante los posibles impactos del fenómeno de El Niño , según advierte la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ( CAR ).

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, ha expresado su preocupación ante los pronósticos de las autoridades climáticas que prevén la llegada del fenómeno a partir de junio y su prolongación hasta finales de 2026, con una intensidad incluso mayor a la del 2024. Esta situación, caracterizada por la ausencia de lluvias, el aumento de temperaturas y la posibilidad de incendios forestales, podría desencadenar escenarios de desabastecimiento hídrico en la región. Ballesteros instó a las autoridades territoriales, empresas de servicios públicos, industrias, sectores productivos y a la comunidad en general a tomar medidas preventivas y a prepararse para enfrentar las contingencias que puedan surgir. Con el objetivo de mitigar los posibles efectos negativos, la CAR está instando a los sectores productivos a implementar los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), y a las empresas de servicios públicos a poner en marcha planes alternos de abastecimiento de agua potable. El funcionario resaltó la importancia de la anticipación, recordando la situación vivida en 2024, y enfatizó que la gestión reactiva ha demostrado ser ineficaz. La CAR ha estado trabajando de manera coordinada con la Gobernación de Cundinamarca en diversos proyectos, incluyendo la exploración de pozos profundos, la ampliación de la capacidad del embalse del Neusa, alianzas con Naciones Unidas y la comunidad para la recuperación de microcuencas, y la ejecución de proyectos de pago por servicios ambientales. La cuenca del río Bogotá, por su alta densidad poblacional y la creciente presión sobre el recurso hídrico, se encuentra en una situación crítica. El director de la CAR enfatizó que esta no es una simple alerta, sino una oportunidad para tomar medidas concretas: monitorear las fuentes hídricas, proteger las coberturas vegetales, activar planes de contingencia y, sobre todo, articular y coordinar las decisiones. La falta de acción, según Ballesteros, podría acarrear consecuencias negativas para todos. La situación actual y los pronósticos climáticos requieren una respuesta inmediata y coordinada para proteger el recurso hídrico y garantizar el bienestar de la población. La variabilidad del clima dificulta la predicción precisa, pero ignorar la situación sería una irresponsabilidad. La CAR está comprometida en la implementación de medidas preventivas y en la promoción de la colaboración entre todos los actores involucrados, buscando garantizar el suministro de agua y proteger los ecosistemas de la región





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