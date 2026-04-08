Alerta por El Niño en Colombia: Riesgos Climáticos, Económicos y Energéticos en 2026

Colombia se prepara para la posible llegada de El Niño en 2026, con proyecciones que sugieren un impacto significativo en el clima, la economía y el suministro energético. El Ideam advierte sobre la sequía y el aumento de temperaturas, mientras expertos prevén consecuencias en la agricultura, la inflación y la estabilidad del sistema energético.

Las condiciones climáticas en Colombia podrían experimentar un cambio significativo en los próximos meses, ya que aumenta la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se consolide durante el segundo semestre de 2026. Este escenario, que genera inquietud, ya está activando alertas debido a sus posibles impactos en la economía nacional, el suministro de agua y el sistema energético del país.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido una advertencia sobre la creciente posibilidad de que El Niño se desarrolle a lo largo de 2026, con un enfoque particular en el período comprendido entre junio y agosto. Durante estos meses, se prevé un aumento en la probabilidad de alteraciones en las lluvias y las temperaturas, afectando diversas regiones de Colombia. Los modelos climáticos disponibles indican que, después de un inicio de año marcado por abundantes precipitaciones en varias zonas, Colombia podría entrar en una fase de transición que daría paso a condiciones más secas. Este cambio climático se atribuye a la evolución de las variables oceánicas y atmosféricas, las cuales, aunque aún no son completamente definitivas, muestran una tendencia consistente y preocupante.\La preocupación se intensifica con los reportes internacionales que sugieren la posibilidad de un evento de El Niño de gran intensidad, incluso calificado como un “super El Niño”. The Washington Post, citando análisis de científicos, advierte que, si las condiciones oceánicas actuales persisten, podría desarrollarse este fenómeno extremo, con temperaturas en el Océano Pacífico significativamente por encima del promedio y el potencial de generar impactos globales más severos. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, coincide en la preocupación, señalando la inusual coincidencia entre la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA) y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) en pronosticar una probabilidad del 80% de que El Niño se presente en el segundo semestre de este año. Estas proyecciones se basan en modelos climáticos avanzados que buscan anticipar la consolidación del fenómeno. Algunas proyecciones internacionales incluso sugieren la posibilidad de un evento de gran magnitud, que podría ser clasificado como un “Super Niño”, comparable a los eventos más fuertes registrados en el último siglo. Sin embargo, los expertos enfatizan que estos pronósticos están sujetos a variaciones, ya que los modelos suelen presentar mayor incertidumbre durante los primeros meses del año, y las señales tienden a consolidarse con mayor claridad hacia abril y mayo. De concretarse el fenómeno, uno de los efectos más evidentes sería la disminución de las lluvias, especialmente en regiones como la Andina y el Caribe. Esto se acompañaría de un aumento de las temperaturas y la potencialidad de episodios de sequía o estrés hídrico. Este panorama contrasta con el clima reciente en el país, caracterizado por lluvias intensas, evidenciando la variabilidad climática y la transición entre fenómenos atmosféricos.\Los efectos de El Niño no se limitarían al ámbito ambiental, ya que sectores clave de la economía podrían verse directamente perjudicados. En el sector agrícola, el exministro de Agricultura Andrés Valencia alertó sobre las implicaciones de un evento de esta naturaleza, especialmente en un contexto de inflación. Valencia predijo que un evento de El Niño en un entorno inflacionario como el actual tendría consecuencias graves. Las cosechas que se recolectan en el segundo semestre del año, como el café (octubre-noviembre), el arroz (septiembre-octubre) y el maíz (finales de año), podrían verse afectadas. Además, la sequía impactaría la producción de leche y dificultaría procesos agrícolas importantes, como la fertilización de cultivos, afectando la productividad futura de los suelos y, consecuentemente, aumentando el precio de los alimentos. El fenómeno, en este contexto, no solo tendría efectos inmediatos sobre la producción, sino también sobre la estabilidad de los precios y la seguridad alimentaria. Un análisis del Banco de Bogotá respalda estas preocupaciones, estimando una probabilidad superior al 80% de que El Niño se presente en el segundo semestre y que, basándose en episodios históricos, impactaría directamente en la economía. Este choque climático podría generar “presiones alcistas en la inflación y bajistas en la actividad” debido a la menor oferta agrícola y las afectaciones en el suministro de agua, electricidad y gas. Estimaciones del Ministerio de Hacienda sugieren que el impacto en la inflación total de 2026 podría ser superior a 0,3 puntos porcentuales, mientras que el crecimiento económico se reduciría en 0,1 puntos porcentuales. Un foco de gran preocupación es el sistema energético. La generación de energía en Colombia, que depende en gran medida de fuentes hídricas, está directamente relacionada con las condiciones climáticas. Amylkar Acosta advirtió sobre un déficit cercano al 2% en la oferta de energía firme debido a retrasos en proyectos de generación y transmisión, agravado por un crecimiento de la demanda del 2,62%, reduciendo el margen de maniobra del sistema interconectado nacional





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