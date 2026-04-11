Alerta por El Niño: La Cuenca del Río Bogotá, en Riesgo de Desabastecimiento Hídrico

La CAR advierte sobre la vulnerabilidad de la cuenca del río Bogotá ante la llegada de El Niño y pide medidas preventivas para evitar el desabastecimiento de agua y los incendios forestales.

Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño , prevista para junio y con una duración estimada de seis meses, la cuenca del río Bogotá se perfila como la más vulnerable al desabastecimiento hídrico . Esta cuenca, crucial para el suministro de agua, abastece a una población de 12 millones de personas, lo que intensifica la preocupación de las autoridades.

El director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ballesteros, ha instado a las autoridades territoriales, empresas de servicios públicos, industrias, sectores productivos y a la comunidad en general a tomar medidas preventivas y estar preparados para afrontar las posibles contingencias relacionadas con la disponibilidad de agua y la proliferación de incendios forestales. La situación actual exige una respuesta coordinada y proactiva para minimizar los impactos del fenómeno climático. Ballesteros enfatizó la importancia de la planificación y la ejecución de estrategias que aseguren el suministro de agua y protejan los ecosistemas vulnerables.\El llamado de atención de Ballesteros se centra en la necesidad de implementar medidas concretas para mitigar los riesgos asociados a El Niño. Con dos meses de anticipación, se ha instado a los sectores productivos a adoptar los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), y a las empresas de servicios públicos a activar planes alternativos de abastecimiento de agua potable. Estas acciones preventivas buscan evitar escenarios críticos como los experimentados en el pasado reciente, demostrando una postura activa y responsable ante los desafíos climáticos. La adaptación y la resiliencia son clave en este contexto, y la anticipación es fundamental para minimizar el impacto del fenómeno en la población y en el medio ambiente. La CAR, consciente de la complejidad del problema, está trabajando en estrecha colaboración con diversas instituciones para garantizar una respuesta efectiva y coordinada.\La CAR, en colaboración con la Gobernación de Cundinamarca, ha implementado diversos proyectos estratégicos para fortalecer la resiliencia hídrica de la región. Entre estas iniciativas destacan la exploración de pozos profundos, la ampliación de la capacidad del embalse del Neusa, y la colaboración con Naciones Unidas y la comunidad para la recuperación de 330 microcuencas abastecedoras. Además, se están ejecutando proyectos de pago por servicios ambientales (PSA) en alianza con la ONU, Másbosques y WWF, entre otros, que buscan proteger y restaurar los ecosistemas clave para el suministro de agua. Estas acciones conjuntas demuestran un compromiso a largo plazo con la gestión sostenible del agua y la protección del medio ambiente. La combinación de medidas preventivas, el desarrollo de infraestructura y la participación activa de la comunidad son elementos esenciales para enfrentar los desafíos que presenta el fenómeno de El Niño, asegurando así el bienestar de la población y la conservación de los recursos hídricos





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