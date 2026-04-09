Alerta por lluvias en Colombia: IDEAM pronostica persistencia de precipitaciones y advierte sobre El Niño

El IDEAM pronostica lluvias intensas en gran parte de Colombia para la semana del 7 al 10 de abril y advierte sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño. Se detallan las regiones más afectadas y las condiciones climáticas esperadas en Bogotá.

Colombia aún se recupera de las fuertes lluvias del primer trimestre de este año y ya enfrenta una nueva alerta meteorológica. El IDEAM , el instituto encargado de monitorear el clima en el país, ha emitido su pronóstico más reciente para la semana del 7 al 10 de abril, y el panorama no es alentador: se espera que las lluvias continúen afectando gran parte del territorio nacional.

El IDEAM ha identificado los días con mayor riesgo, las regiones más vulnerables y las condiciones específicas que se prevén para la capital del país, Bogotá. Para comprender la magnitud de las precipitaciones anticipadas, es crucial analizar la situación general. Colombia está experimentando su primera temporada de lluvias de 2024, un ciclo que, según el IDEAM, se extenderá hasta junio. Este período lluvioso llega después de un primer trimestre que el propio instituto calificó como atípico en cuanto a las condiciones climáticas. La complejidad de la situación se ve agravada por lo que está por venir. El IDEAM anticipa que, a partir del segundo semestre, el país podría verse afectado por el fenómeno de El Niño, con una alta probabilidad de que se consolide entre junio y agosto y que sus efectos persistan hasta finales de año, según advirtió el Ministerio de Ambiente. Esta perspectiva ha llevado a la Dirección General Marítima (DIMAR) y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a activar alertas preventivas. El IDEAM predice que El Niño traerá consigo una disminución de las lluvias, un aumento de las temperaturas, la reducción de los caudales de los ríos y fuentes hídricas, un mayor riesgo de incendios forestales y posibles problemas en el suministro de agua potable. Sin embargo, por ahora, el problema principal es el exceso de agua, no su escasez.\Los mayores acumulados de lluvia en todo el territorio colombiano se esperan para el martes 7 y el miércoles 8 de abril. Se prevén precipitaciones persistentes en amplias áreas de las regiones Andina, Pacífica, sur del Caribe y occidente de la Orinoquía y la Amazonía. El martes, el instituto pronostica una intensificación generalizada de las lluvias, con acumulados que varían de moderados a fuertes, especialmente en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía. En la región Pacífica, se esperan lluvias moderadas con eventos localmente fuertes en Chocó, Cauca y Nariño, mientras que en el Valle del Cauca la intensidad será menor. En la región Andina, el pronóstico indica precipitaciones entre ligeras y moderadas en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima y Huila, con lluvias dispersas en Cundinamarca y Boyacá durante la tarde y la noche. En la Orinoquía, Vichada concentrará los mayores acumulados, y en la Amazonía se pronostican lluvias fuertes con probabilidad de tormentas. El miércoles, el patrón climático se mantiene similar. El Pacífico continuará húmedo, con Chocó como el epicentro de las lluvias, y la Amazonía seguirá registrando lluvias fuertes con alta probabilidad de tormentas y núcleos intensos. En la Orinoquía, se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en Meta, Casanare y Vichada. La región Andina experimentará acumulados fuertes en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima y Huila, y el Caribe registrará lluvias persistentes en el sur de Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena. El IDEAM también proporcionó detalles específicos para Bogotá. Las lluvias más intensas en la capital “se prevén para el martes 7 y viernes 10 de abril”. Durante estos días, la temperatura mínima rondará los 10 °C y la máxima se acercará a los 20 °C. El jueves 9 de abril ofrecerá un respiro con tiempo seco, aunque eso no significa que el resto del país esté libre de lluvias ese día.\El jueves 9 de abril, a pesar del tiempo seco en Bogotá, el resto del país continuará con un comportamiento lluvioso. El Pacífico seguirá con lluvias moderadas a fuertes en Chocó y más débiles en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. La Orinoquía registrará precipitaciones moderadas a fuertes, y la Amazonía mantendrá su actividad intensa, con tormentas eléctricas en algunas áreas. En la región Caribe, el norte del país tendrá predominio de tiempo seco, mientras que en el sur de Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena persistirán las lluvias. El archipiélago de San Andrés y Providencia permanecerá parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones significativas. El viernes 10 de abril traerá un ligero descenso en la intensidad general de las lluvias, pero estas no desaparecerán por completo. El IDEAM advierte que no se descarta que algunas zonas experimenten precipitaciones fuertes, especialmente en la cuenca del mar Caribe occidental, el centro del país y el suroriente. Para ese día, la Orinoquía tendrá eventos más dispersos y de menor intensidad, mientras que la Amazonía continuará con lluvias moderadas a fuertes, principalmente durante la tarde y la noche. En el Caribe, Córdoba, Sucre, Bolívar y sectores de Cesar y Magdalena recibirán lluvia, y en la región Andina habrá actividad dispersa en Antioquia, el Eje Cafetero y partes de Tolima y Caldas





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