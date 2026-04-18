Alerta por Mercurio en el Río Inírida: Defensora del Pueblo Urge a Soluciones de Salud

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, denuncia la grave contaminación con mercurio en el río Inírida, afectando la salud de las comunidades y ecosistemas del Guainía. Critica la respuesta insuficiente del sistema de salud y exige acciones urgentes al Ministerio de Salud y la Nueva EPS.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha encendido las alarmas ante la grave situación de contaminación del río Inírida con mercurio, un químico empleado en la extracción de oro. Esta problemática está causando serios estragos en la salud de las comunidades y en los ecosistemas del departamento de Guainía . Marín Ortiz describió la situación como una emergencia de salud pública que afecta el desarrollo integral de niños y adolescentes, comprometiendo el futuro de poblaciones enteras.

Hizo hincapié en la insuficiencia de la respuesta del sistema de salud colombiano, señalando la ausencia de protocolos específicos de atención para las poblaciones expuestas, la falta de vigilancia epidemiológica sistemática y la escasa oferta de atención especializada en las zonas más afectadas. Durante una visita al departamento, la Defensora del Pueblo constató la necesidad urgente de trasladar a nueve personas a hospitales de mayor complejidad, enfatizando que estas evacuaciones no deberían depender de su presencia para hacerse efectivas. Subrayó que las dificultades en los traslados a servicios de mayor nivel, así como las condiciones de atención inadecuadas, persisten y requieren una solución estatal perenne. Los pacientes expresan su desánimo, llegando a preferir no ser trasladados y renunciar al servicio debido a las deficiencias. La entrega de medicamentos y la atención en salud en general se han convertido en un foco de crisis adicional para la región. En una reunión con autoridades de salud departamental, la Procuraduría, delegados de la Nueva EPS y representantes del hospital Renacer, se establecieron compromisos clave. Entre ellos, se acordó la provisión de medicamentos en 12 de los 24 puestos de salud ubicados en zonas remotas, y la habilitación de la entrega en seis puestos de salud adicionales en los próximos cuatro meses. Asimismo, se buscará estabilizar la red de prestación de servicios de la Nueva EPS. Finalmente, la Defensora del Pueblo hizo un llamado perentorio al Ministerio de Salud y a la Nueva EPS para que activen de inmediato los mecanismos existentes y aseguren una atención en salud verdaderamente efectiva para las comunidades afectadas por la contaminación con mercurio. La extensión de esta problemática a otros departamentos, como se ha advertido en relación con la minería ilegal, subraya la urgencia de intervenciones coordinadas y sostenidas a nivel nacional para proteger tanto a las poblaciones como al medio ambiente





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Contaminación Por Mercurio Río Inírida Guainía Salud Pública Minería Ilegal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inconformidades por alto ruido en Bogotá: Veeduría alerta impactos en salud y convivenciaPeriodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital. Cubro la fuente de Bogotá y Cundinamarca.

Read more »

Quintero responde a Carrillo: Acusaciones mutuas y controversia por nombramiento en SaludDaniel Quintero, nuevo Superintendente de Salud, rechaza las críticas de Carlos Carrillo, director de la UNGRD, sobre su nombramiento y lo acusa de desinformación. Quintero también cuestiona la gestión de Carrillo en la UNGRD, señalando posibles irregularidades y nombramientos cuestionables.

Read more »

Crisis en Salud: Cuestionamientos a la Superintendencia y Nombramiento de Quintero Generan Alerta NacionalOrganizaciones de salud y figuras políticas expresan grave preocupación ante presuntas inconsistencias y deterioro en la prestación del servicio de salud. El nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud es rechazado por falta de preparación, mientras la Procuraduría investiga irregularidades en la intervención de Nueva EPS y la justicia avanza en el escándalo de desvío de regalías.

Read more »

Masacre en Casanare: esto se sabe del asesinato de cinco hombres en VillanuevaLa Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana para este municipio.

Read more »

Alerta aclaró su verdadero estado de salud tras rumores de cirugíaEl humorista no se quedó callado y se refirió a qué hacía realmente en el hospital.

Read more »

¡Alerta! ¡Alerta!En estos días de fuertes lluvias con derrumbes de piedra, muros con fisuras y escaleras fracturadas, las familias que habitan la escarpa occidental y de Malpaso en Bucaramanga temen por su seguridad y su vida. La conformación del terreno compuesto

Read more »