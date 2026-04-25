Alerta por Nueva Estafa Digital que Afecta Usuarios de Bancos en Colombia

Una ola de estafas a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, conocida como 'smishing', está engañando a usuarios de aplicaciones financieras en Colombia. Las autoridades advierten sobre la sofisticación de los métodos utilizados y recomiendan extremar las precauciones.

Una preocupante ola de estafas digitales está asolando a los usuarios de aplicaciones financieras en Colombia, empleando tácticas cada vez más sofisticadas para engañar y despojar a las personas de sus recursos.

Esta nueva modalidad, que combina mensajes de texto fraudulentos con llamadas telefónicas persuasivas, se basa en la ingeniería social, una técnica que explota la confianza y la vulnerabilidad psicológica de las víctimas. El modus operandi central de esta estafa, conocida como 'smishing', consiste en el envío de notificaciones falsas que simulan la recepción de pagos o transferencias.

Estas notificaciones, diseñadas para parecer auténticas, inducen a los usuarios a acceder a sus cuentas bancarias y autorizar movimientos que, en realidad, son solicitudes de dinero realizadas por los estafadores. El Centro Cibernético Policial de la Dijin ha confirmado que ya se han registrado más de 4.000 incidentes relacionados con esta práctica, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad urgente de concienciar a la población sobre los riesgos.

El coronel Adrián Vega, en declaraciones a Pulzo, detalló que la estafa no se limita al envío de mensajes de texto. Los delincuentes complementan esta estrategia con llamadas telefónicas insistentes, en las que emplean un lenguaje coloquial y una actitud aparentemente servicial para guiar a la víctima paso a paso dentro de la aplicación financiera.

En grabaciones obtenidas por las autoridades, se puede escuchar cómo los estafadores ejercen presión sobre los usuarios, instándolos a actuar con rapidez y a no cuestionar las instrucciones que se les dan. Un ejemplo revelador es la frase captada en uno de los audios: “Escuche, patrón, dele en espera… y dele en recibidas y revise que le borre ese que diga movimiento cancelado”.

Esta manipulación busca generar confusión y urgencia, impidiendo que la persona se detenga a verificar la legitimidad de la transacción. Además, los mensajes fraudulentos suelen incluir enlaces que redirigen a páginas web falsas, meticulosamente diseñadas para imitar las plataformas bancarias legítimas. Estas páginas, aunque visualmente similares a las originales, están controladas por los estafadores y permiten capturar la información confidencial de los usuarios, como contraseñas y datos de tarjetas de crédito.

La sofisticación de estas réplicas dificulta la detección del fraude, especialmente para aquellos usuarios que no están familiarizados con las características de seguridad de sus bancos. Las autoridades han identificado una serie de indicios que pueden ayudar a los usuarios a detectar este tipo de engaño.

Entre ellos, se encuentran dominios sospechosos con terminaciones inusuales, como “.pro”, inconsistencias en la tipografía o el diseño de las páginas web, errores en los sistemas de verificación tipo captcha y logos institucionales de baja calidad o con alteraciones en sus colores. Es crucial prestar atención a estos detalles, ya que suelen ser señales de alerta que indican que se trata de una página web fraudulenta.

El coronel Vega enfatizó que los usuarios nunca deben interactuar con enlaces desconocidos ni seguir instrucciones telefónicas de personas no verificadas para realizar movimientos financieros. La regla de oro es desconfiar de cualquier comunicación que solicite información personal o financiera, especialmente si se realiza de forma inesperada.

En caso de recibir este tipo de mensajes o llamadas, o de haber sido víctima del fraude, las autoridades recomiendan reportar el hecho de inmediato a través del CAI virtual de la Dijin, el canal oficial dispuesto para la denuncia de delitos informáticos en Colombia. La rápida denuncia es fundamental para iniciar una investigación y evitar que más personas caigan en la trampa.

La colaboración ciudadana y la difusión de información sobre estas estafas son esenciales para combatir este creciente problema y proteger los recursos financieros de los colombianos. Es importante recordar que los bancos y las entidades financieras nunca solicitan información confidencial a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas. La prevención y la educación son las mejores herramientas para evitar ser víctima de estas estafas





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