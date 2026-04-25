Alerta por Nueva Estafa Digital que Afecta Usuarios de Apps Financieras en Colombia

Una ola de estafas a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas está engañando a usuarios de aplicaciones financieras en Colombia, aprovechándose de la ingeniería social para autorizar movimientos fraudulentos desde sus cuentas. Ya se han reportado más de 4.000 incidentes.

Una preocupante ola de estafas digitales está asolando a los usuarios de aplicaciones financieras en Colombia, empleando tácticas cada vez más sofisticadas para engañar y despojar a las personas de sus recursos.

Esta nueva modalidad, que combina mensajes de texto fraudulentos con llamadas telefónicas persuasivas, se basa en la ingeniería social, una técnica que explota la confianza y la vulnerabilidad psicológica de las víctimas. El modus operandi central de esta estafa, conocida como 'smishing', consiste en el envío de notificaciones falsas que simulan la recepción de pagos o transferencias.

Estas notificaciones, diseñadas para parecer auténticas, inducen a los usuarios a acceder a sus cuentas bancarias y autorizar movimientos que, en realidad, son solicitudes de dinero realizadas por los estafadores. El Centro Cibernético Policial de la Dijin ha registrado un alarmante aumento en el número de incidentes relacionados con esta práctica, superando ya los 4.000 casos reportados en las últimas semanas.

La situación exige una mayor conciencia y precaución por parte de los usuarios, así como una respuesta contundente por parte de las autoridades para combatir esta creciente amenaza. El coronel Adrián Vega, en declaraciones a Pulzo, detalló la complejidad de la estrategia empleada por los delincuentes. Explicó que el engaño no se limita al envío de mensajes de texto; los estafadores complementan esta táctica con llamadas telefónicas insistentes y manipuladoras.

Durante estas llamadas, los delincuentes utilizan un lenguaje coloquial y cercano para ganarse la confianza de la víctima y guiarla paso a paso a través de la aplicación financiera. El objetivo es crear una sensación de urgencia y confusión, presionando al usuario para que autorice transacciones sin verificar su legitimidad. Las grabaciones obtenidas por las autoridades revelan la astucia y la persistencia de los estafadores, quienes emplean tácticas de presión psicológica para manipular a sus víctimas.

En uno de los audios, se escucha a un estafador instruyendo a la víctima para que realice acciones específicas dentro de la aplicación, como “dele en espera… y dele en recibidas y revise que le borre ese que diga movimiento cancelado”. Esta manipulación busca desorientar al usuario y facilitar la autorización de transferencias fraudulentas.

Además, los estafadores suelen enviar enlaces que redirigen a páginas web falsas, diseñadas para imitar las plataformas bancarias legítimas. Estas páginas web fraudulentas están diseñadas para robar las credenciales de acceso de los usuarios, como nombres de usuario, contraseñas y números de tarjetas de crédito. Las autoridades han identificado una serie de indicios que pueden ayudar a los usuarios a detectar este tipo de engaño.

Es fundamental prestar atención a detalles como los dominios sospechosos con terminaciones inusuales, como “.pro”, que suelen ser utilizados por los estafadores para disfrazar sus sitios web fraudulentos. También es importante verificar la consistencia de la tipografía y el diseño de las páginas web, buscando errores o inconsistencias que puedan indicar una falsificación. Los sistemas de verificación tipo captcha que presentan errores o fallas también deben levantar sospechas.

Asimismo, es crucial examinar cuidadosamente los logos institucionales, prestando atención a posibles alteraciones en sus colores o a una baja calidad de imagen. El coronel Vega enfatizó que los usuarios nunca deben interactuar con enlaces desconocidos ni seguir instrucciones telefónicas de personas no verificadas para realizar movimientos financieros.

En caso de recibir mensajes o llamadas sospechosas, o de haber sido víctima de una estafa, es fundamental reportar el incidente de inmediato a través del CAI virtual de la Dijin, el canal oficial para la denuncia de delitos informáticos en Colombia. La colaboración ciudadana y la rápida denuncia de estos incidentes son esenciales para combatir esta creciente amenaza y proteger a los usuarios de aplicaciones financieras.

La Dijin continúa trabajando en la investigación y el rastreo de los responsables de estas estafas, con el objetivo de llevarlos ante la justicia y prevenir futuros ataques. Se insta a la población a mantenerse informada sobre las últimas tácticas utilizadas por los estafadores y a adoptar medidas de seguridad proactivas para proteger sus cuentas bancarias y su información personal





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