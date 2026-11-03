Alerta por violencia criminal en Rionegro y Oriente antioqueño

Organismos de derechos humanos advierten sobre el rearme de grupos delincuenciales en Rionegro y el Oriente de Antioquia, generando desplazamientos y riesgo extremo.

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social ( Corpades) ha emitido una advertencia crítica sobre la escalada de violencia inminente en la zona rural de Rionegro, ubicada en el Oriente antioqueño. Esta organización de derechos humanos señala que el rearme y la reorganización de estructuras delictivas están buscando controlar las rentas criminales y los corredores estratégicos de movilidad en la región.

Riesgo extremo y confrontaciones armadas

La Defensoría del Pueblo activó la alerta temprana 028, la cual identifica un riesgo extremo en varias localidades del Oriente, incluyendo Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Nariño y Sonsón. Este estado de emergencia se debe a las violentas confrontaciones entre el Clan del Golfo, operando a través de su frente Gener Morales, y la banda El Mesa.

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El informe detallado de la entidad estatal documenta desplazamientos forzados, amenazas directas contra civiles y homicidios recientes. Además, existen indicios preocupantes de que estos grupos han estado acondicionando instalaciones educativas para utilizarlas como escuelas de formación militar, lo que profundiza la crisis humanitaria en la subregión.

Expansión de Los Pamplona y control territorial

Fuentes adicionales revelan que en Rionegro se percibe claramente la reorganización y el intento de expansión de la banda conocida como Los Pamplona. Esta estructura busca disputar territorio directamente al Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), estableciendo una competencia sangrienta por el dominio local.

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Los Pamplona mantienen una presencia en esta subregión desde hace más de dos décadas. Su actividad delictiva se centra históricamente en el microtráfico de sustancias ilícitas, la extorsión sistemática a comercios y residentes, y la comisión de sicatos contra líderes comunitarios y opositores locales.

Intimidación ciudadana y patrullajes nocturnos

Según testimonios recopilados por Corpades, hombres armados que circulan en motocicletas realizan patrullajes nocturnos agresivos con el propósito explícito de buscar y asesinar a personas específicas. Esta táctica está provocando un desplazamiento silencioso y gota a gota de habitantes que temen convertirse en víctimas potenciales de estas estructuras criminales.

El presidente de Corpades, Fernando Quijano, explicó que la población muestra un miedo paralizante a denunciar los hechos debido a las intimidaciones severas. Se han reportado casos donde miembros de las bandas irrumpen en hogares para presionar a los residentes, creando un clima de terror generalizado que silencia la voz de la comunidad.

Reacción oficial y contexto regional amplio

El personero de Rionegro, Jorge Restrepo, declaró que hasta la fecha no ha recibido notificación formal sobre la alerta 028 ni denuncias ciudadanas que respalden las afirmaciones de la corporación. Esta discrepancia entre la percepción social y la respuesta institucional refleja la complejidad de la situación actual en la capital de la subregión.

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No obstante, la realidad denunciada trasciende los límites municipales. Fernando Quijano enfatizó que la violencia no es exclusiva de Rionegro, sino que se vive también en el Suroeste, Norte y Nordeste de Antioquia. Grupos vestidos de negro y enfusilados patrullan localidades como Santo Domingo y Cisneros, evidenciando que otras subregiones están liderando actualmente la estadística de muertes en el departamento.