Lluvias intensas en Medellín el 18 de noviembre activaron alertas rojas, afectaron la quebrada La Presidenta y bloquearon la glorieta de Monterrey.

Una intensa lluvia sorprende a Medellín y al Valle de Aburrá en la tarde del miércoles 18 de noviembre, activando alertas hidrológicas inmediatas y generando caos vehicular en el suroriente de la capital antioqueña. El rápido incremento en el caudal de varias quebradas obligó al cierre total de la glorieta de Monterrey y provocó el desbordamiento en zonas clave como El Poblado y la Comuna 14, dejando sin circulación importantes corredores viales durante horas.

Inicio y evolución del evento pluvial

Las precipitaciones comenzaron hacia las 3:51 p. m. con un núcleo de lluvia sobre el oriente del Distrito de Medellín que dejó los primeros acumulados de hasta 2 milímetros. Hacia las 4:05 p. m., las lluvias se intensificaron en el oriente hasta alcanzar los 6 milímetros y empezaron a hacer presencia en el occidente de la ciudad con 2 milímetros. El impacto más significativo de la jornada se concentró después de las 4:30 p. m. en el suroriente de la capital antioqueña, donde los acumulados escalaron rápidamente hasta los 8 milímetros. Esta concentración de agua provocó una respuesta súbita en los afluentes de la comuna 14 (El Poblado). En la quebrada La Presidenta, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) activó alerta de riesgo rojo por aumento crítico de nivel en dos puntos estratégicos: el sector del Parque Lineal La Presidenta y las inmediaciones del Éxito de El Poblado. En la quebrada La Volcana se declaró alerta de riesgo naranja a la altura de la Universidad Eafit.

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Respuesta institucional del DAGRD

Carlos Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), afirmó que a través de la línea 123 recibieron cerca de 60 reportes de emergencias, relacionados con la acumulación de agua en estos corredores viales. Quintero reportó que debido a las precipitaciones, cuatro vehículos resultaron afectados de manera directa, aunque la emergencia no dejó personas lesionadas. El desbordamiento afectó la glorieta de Monterrey y parte de la carrera 46. Señaló que en la Comuna 14, entre 20 y 51 milímetros registró el acumulado. Se vieron afectadas las quebradas La Poblada, La Presidenta y La Escopetería. El desbordamiento afectó la glorieta de Monterrey y parte de la carrera 46. Agregó que la institucionalidad realizó cierres viales y se hizo la limpieza de los sumideros para evacuar el agua represada. De manera paralela, el frente de lluvias se desplazó hacia ambos extremos del área metropolitana. Hacia el sur, las precipitaciones ingresaron con fuerza a Envigado e Itagüí, registrando acumulados de hasta 4 milímetros. Entretanto, hacia el norte, se reportaron lloviznas y precipitaciones ligeras, menores a 1 milímetro, sobre el noroccidente de Medellín y el municipio de Copacabana.

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Impacto en la movilidad urbana

La Secretaría de Movilidad informó que hay cierre total en todos los sentidos de la glorieta de Monterrey y en el acceso a Patio Bonito, por lo que recomendó tomar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito. A esta hora, los equipos del DAGRD, Bomberos Medellín y la Secretaría de Movilidad, en articulación con los demás equipos operativos del Distrito, continúan las labores de atención y verificación en los puntos críticos. Asimismo, se reporta el restablecimiento total de la normalidad en las zonas que se encontraban afectadas. Las autoridades de gestión del riesgo mantienen monitoreo permanente sobre los afluentes en alerta roja y naranja, al tiempo que recomiendan a conductores y peatones transitar con precaución y evitar acercarse a las riberas de las quebradas mientras persista la inestabilidad atmosférica.

Descargas eléctricas y cuencas críticas

De acuerdo con el reporte del Siata, las lluvias de este miércoles estuvieron acompañadas por 134 descargas eléctricas, la mayoría (100) en Medellín, seguida por Bello con 23. Copacabana, entre tanto, registró ocho descargas eléctricas y Caldas tres. En esa misma jornada, las precipitaciones generaron aumentos de nivel a riesgo naranja en 10 cuencas y a riesgo rojo en 6 puntos críticos, entre ellos la quebrada La Loca, La Escopetería, La Poblada, La Presidenta y el Río Medellín, motivando interacciones operativas con los cuerpos de bomberos y el DAGRD. En el corte de las 4:54 p. m., el monitoreo radar confirmó que el núcleo principal de lluvias continuaba descargando agua sobre el suroriente y el centro de Medellín, alcanzando ya acumulados máximos de 10 milímetros.