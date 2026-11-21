Medellín enfrenta alerta roja por tormentas eléctricas y crecidas en quebradas este 21 de noviembre. El DAGRD reporta cierres viales y riesgos en la capital antioqueña.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle de Aburrá, conocido por sus siglas DAGRD, confirmó la ocurrencia de una intensa tormenta eléctrica sobre Medellín el sábado 21 de noviembre. Este fenómeno meteorológico se registró alrededor de las 5:09 de la tarde, marcando un punto crítico en la semana de lluvias que afecta a la capital antioqueña y sus alrededores.

Niveles de Riesgo en Quebradas y Ríos

Las autoridades establecieron un nivel rojo de alerta para tres cuerpos de agua específicos: la quebrada La Presidenta, la quebrada La Jabalcona y la quebrada La Guayabala. Este nivel indica un peligro inminente que requiere la evacuación inmediata de zonas aledañas y la prohibición estricta de acceso. Por su parte, la quebrada Altavista, la quebrada La Reventona y el tramo del río Medellín que pasa frente al Parque de las Aguas permanecen en nivel naranja, señalizando una condición de precaución alta.

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Medidas del Alcalde y Cierres de Tránsito

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció oficialmente sobre la situación, detallando que la quebrada La Presidenta alcanzó el nivel rojo y la Altavista el naranja. Como consecuencia directa de las crecidas y la inseguridad en las vías, la Alcaldía ordenó el cierre total de la glorieta de Monterrey y el sector de La Macarena. Adicionalmente, se bloquearon los accesos en Bulerías y en la intersección de la calle 80 con la loma de Los Bernal debido al encharcamiento severo.

Impacto en la Movilidad y Seguridad Ciudadana

La tormenta provocó que la quebrada La Hueso se saliera de su cauce en la avenida Suramericana, generando afectaciones en el occidente de la ciudad. En el barrio La América, un árbol cayó sobre la carrera San Juan con la carrera 88, lo que obligó al cierre del costado occidental mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín retiraba el obstáculo. Afortunadamente, este incidente no dejó personas lesionadas, y los conductores fueron instados a utilizar vías alternas bajo la supervisión de los agentes de tránsito.

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Contexto Climático y Datos del Siata

Esta jornada se suma a un histórico período de precipitaciones que ya alcanza su sexto día consecutivo de lluvia desde el lunes 16 de noviembre. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, Siata, reportó que el viernes cayeron 449 rayos en toda el área metropolitana. De estas descargas, 256 impactaron en Medellín, 107 en Caldas y 35 en Itagüí, evidenciando la intensidad eléctrica de la temporada.

Recomendaciones Oficiales y Próximos Pasos

El DAGRD y las autoridades locales reiteraron la instrucción de evitar actividades a cielo abierto y no acercarse a estructuras metálicas o postes durante la tormenta. Se pide a la ciudadanía reportar cualquier emergencia, como inundaciones o deslizamientos, llamando inmediatamente a la línea 123. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, prevé que las lluvias continúen durante este fin de semana, manteniendo en alto estado de alerta a los equipos de respuesta.