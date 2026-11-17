Las fuertes lluvias en Medellín y municipios del Valle de Aburrá generaron alerta roja en la quebrada La Presidenta y riesgo naranja en el río Medellín.

Las precipitaciones, que inicialmente呈现aron una intensidad baja a moderada en el oriente, sur y occidente de Medellín, han escalado significativamente en la última hora. Este evento meteorológico se ha extendido con fuerza hacia los municipios del sur del Valle de Aburrá, impactando directamente a localidades como Sabaneta y Caldas. Los reportes oficiales confirman que el fenómeno ha generado acumulados de hasta 8 milímetros en Sabaneta y 6 milímetros en Caldas. En los sectores del sur de Medellín, los registros también alcanzan los 6 milímetros de lluvia.

Intensidad del temporal y presencia de granizo

El temporal no solo se caracterizó por la lluvia, sino que estuvo acompañado de granizo, lo cual ha elevado el nivel de preocupación entre las autoridades ambientales. La presencia de granizo fue detectada en los últimos 30 minutos por disdrómetros estratégicamente ubicados en el edificio de la Alcaldía de La Estrella y en el parque Tres Aguas, perteneciente al municipio de Caldas. Esta persistencia de las lluvias ha generado alertas hidrológicas de alta relevancia en toda el área metropolitana del Valle de Aburrá, requiriendo una vigilancia constante por parte de los equipos de gestión del riesgo.

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Situación crítica en la quebrada La Presidenta

El caso más crítico y urgente se presenta actualmente en la quebrada La Presidenta, ubicada a la altura del Éxito de El Poblado. Los niveles de esta quebrada aumentaron rápidamente, alcanzando la categoría de riesgo rojo tras haber superado anteriormente la fase de prevención marcada en naranja. Este cambio drástico en la clasificación del riesgo indica una situación de emergencia inminente que requiere la atención inmediata de las autoridades y la precaución absoluta de la ciudadanía en las zonas aledañas a este curso de agua.

Riesgo naranja en el río Medellín

Paralelamente, el incremento sostenido en los caudales de los cuerpos de agua principales ha llevado a las autoridades a declarar riesgo naranja en el río Medellín en dos puntos estratégicos clave. Estos puntos se encuentran a la altura del puente de la 33 y en las inmediaciones de la estación Aguacatala del metro. La declaración de riesgo naranja en estas ubicaciones específicas refleja el aumento del volumen de agua en el río principal, lo cual podría afectar las operaciones en la zona y requerir medidas de seguridad adicionales para los habitantes y usuarios de las vías cercanas.

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Llamado a la precaución ciudadana

Las autoridades ambientales y de gestión del riesgo han emitido un llamado urgente a la ciudadanía para mantenerse alerta ante las posibles consecuencias del temporal. Se advierte sobre la posibilidad de encharcamientos significativos y crecientes súbitas, especialmente en zonas bajas o con drenaje deficiente. Los ciudadanos deben mantener precaución en sus desplazamientos por los corredores viales de la subregión, ya que las condiciones del pavimento y la visibilidad podrían verse comprometidas por la intensidad de las lluvias recientes.

Monitoreo continuo y próximos pasos

A medida que avanza el evento climático, los equipos de monitoreo continúan recopilando datos en tiempo real desde las estaciones meteorológicas dispersas por el Valle de Aburrá. La información recopilada por disdrómetros en La Estrella y Caldas sigue siendo fundamental para ajustar las alertas y coordinar las respuestas de emergencia. Se insta a la población a seguir las instrucciones de las autoridades locales y a evitar transitar por zonas de riesgo como la quebrada La Presidenta, donde la situación sigue siendo crítica y dinámica.