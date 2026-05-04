Alerta Roja en Santander por Fuertes Lluvias y Riesgo de Deslizamientos

Intensas lluvias han provocado alerta roja en siete municipios de Santander por deslizamientos y crecientes súbitas, afectando viviendas, vías e infraestructura. Las autoridades evalúan daños y coordinan asistencia.

Las intensas lluvias que azotaron el departamento de Santander durante el fin de semana han desencadenado una situación de alerta máxima, poniendo en riesgo la seguridad de sus habitantes y la integridad de su infraestructura.

Siete municipios se encuentran actualmente bajo alerta roja, lo que implica un peligro inminente de deslizamientos de tierra y crecientes súbitas en ríos y quebradas, fenómenos naturales que pueden causar daños catastróficos. Adicionalmente, 29 municipios más han sido elevados a alerta naranja, indicando la posibilidad de que se presenten emergencias que requieran una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades y los equipos de gestión del riesgo.

La magnitud de las precipitaciones ha superado los niveles esperados, exacerbando la vulnerabilidad de las zonas propensas a deslizamientos y desbordamientos, especialmente aquellas ubicadas en laderas de montañas y cerca de cuerpos de agua. La situación exige una vigilancia constante y una preparación exhaustiva para mitigar los posibles impactos negativos en la población y el entorno.

Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo se encuentran trabajando arduamente en la evaluación de los daños causados por las lluvias en al menos tres municipios. Los primeros reportes indican que las afectaciones son significativas, incluyendo daños en viviendas, puentes y vías de comunicación. Las precipitaciones de las últimas 48 horas han generado deslizamientos que han bloqueado carreteras, dificultando el acceso a las zonas afectadas y complicando las labores de rescate y asistencia humanitaria.

Asimismo, el desbordamiento de ríos y quebradas ha provocado inundaciones que han afectado a viviendas y cultivos, generando pérdidas económicas y sociales. La evaluación de daños es un paso crucial para determinar las necesidades de la población afectada y diseñar estrategias de respuesta efectivas. Se están recopilando datos sobre el número de personas desplazadas, las viviendas destruidas y los daños a la infraestructura pública y privada, con el objetivo de priorizar la atención y asignar los recursos de manera eficiente.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, ha informado que las lluvias más intensas se han concentrado en sectores como Sabana de Torres, donde se han registrado tormentas eléctricas que han interrumpido el suministro de energía a numerosas viviendas. La falta de electricidad agrava la situación de vulnerabilidad de la población, especialmente en áreas rurales y apartadas.

En el municipio de Galán, la situación es particularmente crítica, ya que se ha producido una avenida torrencial en las quebradas La Siberia y La Negra, lo que ha provocado movimientos en masa de tierra y daños considerables en la infraestructura vial. La vía que comunica a Jesús María con Florián también ha sufrido daños, lo que dificulta aún más el acceso a estas zonas.

Las autoridades han reportado daños en al menos cuatro techos de viviendas en uno de los municipios afectados, como consecuencia de las fuertes lluvias y los vendavales asociados. Se están coordinando esfuerzos para brindar asistencia a las familias afectadas y reparar los daños en las viviendas. Las autoridades insisten en la importancia de mantener el monitoreo constante de las condiciones climáticas y de estar atentos a cualquier cambio en los niveles de ríos y quebradas.

Se insta a la comunidad a reportar oportunamente cualquier emergencia para evitar mayores afectaciones. La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar una respuesta efectiva y proteger la vida y la seguridad de todos. Se están desplazando maquinarias y equipos para atender las emergencias, especialmente en Galán, donde la situación es más grave. La prioridad es restablecer la conectividad vial y garantizar el acceso a los servicios básicos para la población afectada





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