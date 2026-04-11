Alerta Roja: Llamadas Internacionales Fraudulentas, Tácticas y Peligros

Descubre las últimas tácticas de estafa a través de llamadas internacionales, los riesgos asociados y cómo protegerte. Noticias RCN revela información crucial sobre los peligros de contestar números con prefijos extranjeros y las consecuencias de la actividad delictiva relacionada. Además, conoce los lujos en la cárcel de Itagüí, los partidos de fin de semana y la situación en Venezuela.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN. Recibir una llamada proveniente de un número con prefijo internacional, como +234 de Nigeria, +355 de Albania, o +225 de Costa de Marfil, ha dejado de ser una simple curiosidad; ahora es una clara señal de alarma. Lo que a simple vista parece una equivocación puede ser el punto de partida de una sofisticada trama delictiva, cuyo objetivo final es el vaciado de cuentas bancarias o el robo de datos personales.

Las llamadas fraudulentas se han convertido en una táctica efectiva utilizada por estafadores, quienes emplean diversas estrategias para engañar a sus víctimas. Una de las más comunes implica realizar llamadas de muy corta duración, apenas un segundo. La intención es generar curiosidad en el usuario, incitándolo a devolver la llamada. Al caer en la trampa, el usuario se conecta a números de tarificación especial, los cuales aplican tarifas extremadamente elevadas por minuto, y las ganancias se distribuyen entre el operador fraudulento y el delincuente, generando así un lucrativo negocio ilícito. Es importante recordar que atender y mantener una conversación con un número desconocido, especialmente si es internacional, conlleva riesgos considerables. \Contestar este tipo de llamadas y permanecer en la línea expone al usuario a delitos tipificados en el código penal, como estafa agravada, extorsión y hurto por medios informáticos. En escenarios más graves, la grabación de la voz del usuario puede ser utilizada mediante la Inteligencia Artificial para crear 'deepfakes' sonoros. Con un fragmento de voz nítido, los delincuentes pueden simular que el usuario autoriza transferencias bancarias o solicita rescates a familiares, utilizando su propia voz para cometer actos delictivos que pueden tener consecuencias devastadoras. Es fundamental tomar precauciones y estar alerta ante este tipo de prácticas fraudulentas. En las últimas semanas, miles de usuarios en todo el mundo han reportado una creciente ola de llamadas breves que apenas dejan un tono en el terminal. En la pantalla del dispositivo aparece una llamada perdida proveniente de números que comienzan, principalmente, con los prefijos +355 y +233, lo que evidencia una campaña organizada de estafa a nivel global. Es vital educarse sobre estas tácticas y compartir la información con familiares y amigos para evitar ser víctimas de estos delitos.\El Inpec, tras las revelaciones de Noticias RCN, llevó a cabo una inspección en los pabellones 1 y 2 de la cárcel de Itagüí, revelando los lujos que disfrutaban los presos, incluyendo desde una PlayStation hasta aire acondicionado. Por otra parte, prepárense para los emocionantes partidos de este fin de semana, el 11 y 12 de abril, tanto en Colombia como a nivel mundial. Además, se profundiza en los cambios que experimenta el cuerpo de los astronautas durante su estancia en el espacio, centrándose en los diez días de la misión Artemis III. Finalmente, se destapa la realidad que vive Venezuela tres meses después de la caída de Maduro, explorando los cambios sociales, políticos y económicos que han afectado al país. Ante esta creciente amenaza, es fundamental extremar la precaución y seguir las recomendaciones de las autoridades para proteger la información personal y evitar caer en las garras de los estafadores. La educación y la prevención son las armas más efectivas para combatir este tipo de delitos





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