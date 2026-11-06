Alerta roja por aguaceros en Medellín y Valle de Aburrá

El alcalde Federico Gutiérrez declaró estado de alerta por lluvias intensas en Medellín. El SIATA reportó riesgo máximo en quebradas de El Poblado y Belén.

Un fuerte aguacero impactó las primeras horas de la tarde en el Valle de Aburrá, generando congestiones viales y elevando los niveles de riesgo hidrogeológico a niveles máximos en múltiples afluentes de la región. La intensa precipitación causó molestias significativas a los ciudadanos, acompañada de fuertes truenos y ventiscas que alteraron la vegetación urbana sin reportar árboles caídos en esta jornada específica.

Medellín enfrenta riesgo máximo en quebradas

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, conocido como SIATA, reportó que su estación ubicada en la comuna 11 registró granizo sólido y blando durante la tormenta. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó a través de su cuenta en la plataforma X que los organismos de socorro entraron en estado de alerta inmediata.

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Esta declaración se basó en los datos de los sensores meteorológicos que detectaron un nivel rojo de riesgo en la quebrada La Presidenta, situada en El Poblado. Adicionalmente, se registraron niveles naranjas de alerta en las quebradas Las Palmas, en el sector Las Brisas, y La Iguaná.

El mandatario local emitió un llamado a la precaución extrema, especialmente dirigido a los residentes que habitan cerca de los cauces de agua. Gutiérrez instruyó a la población evitar acercarse a los ríos y quebradas, y reportar cualquier emergencia de manera inmediata a la línea 123.

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Acumulados de lluvia y datos meteorológicos

El SIATA detalló en sus redes sociales que se registraron acumulados de hasta 8 mm en las precipitaciones de los últimos minutos en Medellín. En el caso de Envigado e Itaguí, las lluvias mostraron acumulados de hasta 3 mm, mientras que en Sabaneta, Caldas y Bello se midieron acumulados menores a 1 mm.

A pesar de que Colombia se encuentra en alerta por el fenómeno de El Niño, el cual implica un aumento generalizado de las temperaturas, las lluvias han aumentado paulatinamente desde septiembre. Esta tendencia ha ocasionado inundaciones recurrentes y tormentas frecuentes, con al menos una tormenta registrada cada semana en la región.

Impacto anterior y descargas eléctricas

La tormenta ocurrida el lunes 26 de octubre obligó al despliegue de todos los efectivos disponibles en los cuerpos de socorro debido a su intensidad. Ese día, el nororiente de Medellín concentró las mayores intensidades, con acumulados cercanos a los 10 mm en lapsos de cinco minutos.

Las lluvias de aquella fecha se extendieron de manera generalizada hacia Envigado, Bello, Copacabana, Girardota, Caldas, Sabaneta e Itagüí. Entre la 1:40 p. m. y las 2:10 p. m. del evento anterior, se registraron un total de 22 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá.

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Consecuencias y estado actual de las vías

Actualmente, se han reportado vías inundadas en el centro de la capital antioqueña, así como en sectores clave de El Poblado. La congestión y las molestias a los ciudadanos han sido directas consecuencias de esta fuerte precipitación que ha afectado la movilidad en la zona urbana.

En eventos anteriores, como la tormenta del 26 de octubre, se reportó la caída de dos árboles en zonas específicas. Uno cayó en el sector Los Molinos - Belén, en la carrera 83 entre calles 30A y 31, a la altura de la Urbanización Castillo Grande. El otro árbol cayó en la calle 28 con carrera 80, también en Belén.