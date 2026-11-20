Lluvias intensas activaron alertas rojas en quebradas de Medellín y Bello el 20 de noviembre. Se registraron encharcamientos y caída de árboles en la avenida Regional durante la hora pico.

Una intensa jornada de precipitaciones afectó gravemente la capital antioqueña y su área metropolitana la tarde del viernes 20 de noviembre. Los habitantes de Medellín y diversos municipios del Valle de Aburrá enfrentaron serias dificultades de movilidad y emergencias viales justo durante la hora pico de tráfico. El fenómeno climático desencadenó alertas de riesgo rojo en puntos críticos como las quebradas La Madera y Malpaso, además de generar caos en las arterias principales de la ciudad.

Alertas rojas en quebradas La Madera y Malpaso

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) reportó un incremento rápido en el caudal de varios afluentes, obligando a declarar alerta de riesgo rojo en dos puntos neurálgicos del área metropolitana. La quebrada La Madera aumentó su nivel hasta alcanzar el riesgo máximo a la altura del sector Barrio Nuevo, ubicado en el municipio de Bello. Simultáneamente, la quebrada Malpaso subió a riesgo rojo en el sector El Paraíso 1, localizado en el noroccidente de Medellín.

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Estas medidas preventivas buscaban mitigar los riesgos asociados con la crecida repentina de las aguas, que pusieron en peligro la integridad física de los residentes ribereños. Las autoridades enfatizaron la necesidad de evitar el acercamiento a los cauces mientras persista la inestabilidad climática en la región, dada la peligrosidad del aumento descontrolado del volumen de agua.

Riesgo naranja en el río Medellín y quebrada Santa Elena

Además de las alertas rojas, el monitoreo hidrológico activo del Siata activó una alerta de riesgo naranja en dos corredores hídricos estratégicos de la capital antioqueña. El río Medellín experimentó un notable aumento de caudal a la altura de la estación Tricentenario del Metro, una zona de alta circulación de personas y transporte público.

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De manera paralela, la quebrada Santa Elena se creció en el sector Caicedo, ubicado en el centro-oriente de la ciudad. Esta situación requirió una vigilancia constante por parte de los equipos de gestión del riesgo, quienes monitorearon las variaciones del nivel del agua para emitir comunicados oportunos y evitar desastres mayores en zonas urbanas densamente pobladas.

Caída de árbol congiona tráfico en la avenida Regional

A las alertas hidrológicas se sumaron afectaciones directas e inmediatas sobre la infraestructura vial de la ciudad. La Secretaría de Movilidad informó la caída de un árbol sobre la calzada derecha de la avenida Regional, poco antes de llegar a la estación Aguacatala, en el sur de Medellín. Este incidente generó fuertes congestiones vehiculares en sentido norte-sur, bloqueando parcialmente el flujo del transporte en uno de los ejes viales más importantes de la urbe.

La presencia de escombros en la vía no solo retrasó a los conductores, sino que obligó a las autoridades a desplegar agentes de tránsito en la zona para manejar la derivación del tráfico. Los peatones también tuvieron que alterar sus rutas para evitar las zonas de riesgo y los vehículos estacionados bajo la copa del árbol caído.

Recomendaciones oficiales y vías alternas para el tráfico

Ante la situación crítica, las autoridades de tránsito y gestión del riesgo emitieron recomendaciones específicas para los conductores. Se instó a reducir la velocidad y tomar vías alternas como la avenida Las Vegas o la Autopista Sur para descongestionar la zona afectada. Los ciudadanos fueron llamados a acatar las indicaciones de los agentes desplegados en la zona para facilitar el flujo y garantizar la seguridad vial.

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Asimismo, se reiteró el llamado a los residentes de las zonas ribereñas y a los peatones para que mantengan la prudencia y eviten acercarse a los cauces de las quebradas. La inestabilidad climática en el Valle de Aburrá continuaba activa, lo que exigía vigilancia permanente y colaboración ciudadana para minimizar los impactos de estas precipitaciones severas en la vida diaria de los antioqueños.