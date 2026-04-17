Alerta Sanitaria: Café Orgánico Falso Circula en el Mercado Colombiano

El Invima alerta sobre un producto vendido como "Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten" que resulta ser falso y no cuenta con ninguna aprobación sanitaria. Se insta a la ciudadanía a no consumirlo ni comercializarlo.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ( Invima ) ha emitido una alerta sanitaria de gran importancia para la ciudadanía colombiana. Se ha detectado que un producto comercializado bajo la denominación de café orgánico, específicamente bajo el nombre 'Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten', es en realidad una falsificación fraudulenta. Por lo tanto, el Invima ha instruido enfáticamente a la población a no adquirir, comercializar ni consumir este supuesto producto. Si alguien ya lo posee en su domicilio, se le insta a abstenerse de ingerirlo de inmediato, dado que no cuenta con ninguna aprobación sanitaria.

El comunicado oficial del Invima señala de manera contundente que este producto no ha sido aprobado por la entidad como suplemento alimenticio, suplemento dietario o fitoterapéutico. Su comercialización contraviene directamente la normatividad sanitaria vigente en el país, específicamente lo estipulado en el Decreto 3249 de 2006. La gravedad de la situación se agrava al comprobarse que el supuesto café orgánico se vende utilizando un registro sanitario falso, el RTCA5388602, y una notificación sanitaria igualmente fraudulenta, la NSA-1932041-2020. Ninguno de estos permisos ha sido otorgado por el Invima, lo que constituye un incumplimiento grave de las regulaciones aplicables a alimentos y bebidas.

Además de las falsificaciones en sus registros, este producto ha sido promocionado activamente en diversas plataformas de comercio electrónico, presentando promesas engañosas sobre sus supuestos beneficios para la salud. Se le atribuyen propiedades como quemador de grasa, fortalecimiento del sistema inmunológico, reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos, eliminación de la gastritis y regeneración de la flora intestinal, entre otras declaraciones de carácter preventivo, curativo y terapéutico. Estas afirmaciones son completamente infundadas y no cuentan con respaldo científico ni aprobación regulatoria, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores que confían en tales promesas.

Ante este panorama, el Invima ha tomado la firme determinación de solicitar a la población en general que se abstenga categóricamente de adquirir este producto. Asimismo, se ha hecho un llamado imperativo a todos los establecimientos distribuidores y comercializadores para que cesen de inmediato su venta. El Invima advierte que, en caso de que este producto fraudulento sea detectado en el mercado, se aplicarán de manera inmediata y rigurosa las medidas sanitarias de seguridad correspondientes. La entidad reitera enfáticamente que la comercialización de alimentos y bebidas, ya sea en establecimientos físicos o a través de comercio en línea en plataformas electrónicas y redes sociales, debe adherirse estrictamente a la normatividad sanitaria vigente en Colombia. La protección de la salud pública es la prioridad absoluta.

En un esfuerzo coordinado para erradicar este tipo de ilícitos, el Invima ha solicitado a las autoridades competentes en materia de legalidad que intensifiquen sus acciones de inspección, vigilancia y control. Se insta a estas entidades a operar dentro de su marco de competencia para intervenir en aquellos lugares no autorizados y en sitios que se encuentren fuera del alcance de la vigilancia habitual del Invima y de las entidades territoriales de salud. Las secretarías de salud a nivel departamental, distrital y municipal tienen instrucciones precisas y claras: deben llevar a cabo una búsqueda activa del producto 'Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten'. Asimismo, se les ordena realizar acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos bajo su jurisdicción que potencialmente puedan estar comercializando este producto. Deben proceder a tomar las medidas sanitarias que sean necesarias y pertinentes. Además, se les ha instruido a difundir esta alerta sanitaria del Invima a través de los medios de comunicación que tengan a su disposición, como páginas web y redes sociales. Finalmente, es fundamental que informen al Invima de manera oportuna en caso de que logren identificar este producto en el mercado.





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