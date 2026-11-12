Alerta sanitaria en Cali contra uso irresponsable de semaglutida y tirzepatida

La Secretaría de Salud de Cali advierte sobre los riesgos de la semaglutida y la tirzepatida. Exige prescripción médica y denuncia venta informal.

La Secretaría de Salud Pública Distrital de Santiago de Cali emitió una alerta sanitaria oficial diriguida a la ciudadanía respecto al consumo no regulado de medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida. La entidad advirtió que estas sustancias farmacológicas no deben utilizarse de manera indiscriminada para fines estéticos o pérdida de peso sin supervisión profesional.

Regulación estricta de terapias farmacológicas

La dependencia distrital aclaró que estos medicamentos son terapias incrementínicas diseñadas exclusivamente para pacientes con indicaciones clínicas específicas y no representan tratamientos cosméticos. Su administración debe ser realizada prioritariamente por médicos especialistas, preferiblemente en las áreas de endocrinología o medicina interna, quienes poseen las competencias necesarias para el manejo de la obesidad y condiciones metabólicas complejas. La entidad insistió en que la prescripción solo debe emitirse después de realizar una valoración integral del estado de salud del paciente.

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Riesgos clínicos y efectos adversos

Aunque la evidencia científica respalda la eficacia de estos fármacos en el tratamiento de la obesidad y ciertos trastornos metabólicos, la Secretaría de Salud de Cali advirtió sobre los posibles efectos adversos graves y complicaciones de salud. Las autoridades sanitarias enfatizaron que el uso sin una indicación clínica precisa puede generar riesgos significativos que requieren acompañamiento médico permanente. Entre las preocupaciones principales se encuentran las reacciones adversas que pueden afectar la visión y otros sistemas orgánicos, lo que hace indispensable el seguimiento periódico durante todo el periodo de tratamiento.

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Prohibición de venta informal y automedicación

Las autoridades de salud en Cali rechazaron rotundamente la práctica de la automedicación y la adquisición de estos medicamentos a través de redes sociales, establecimientos no autorizados o canales informales. La entidad recomendó a la población verificar siempre el registro sanitario otorgado por el Invima antes de cualquier compra. También pidió a las Empresas Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y droguerías fortalecer la prescripción responsable y el control riguroso de la comercialización irregular de estas sustancias en el territorio.

Responsabilidad compartida del sistema de salud

El pronunciamiento de la administración distrital busca establecer un protocolo de responsabilidad compartida entre la ciudadanía y los actores del sistema de salud público y privado. Se instó a fortalecer la educación a los pacientes y la farmacovigilancia como mecanismos clave para prevenir daños a la salud. Con este anuncio, las autoridades buscan disuadir el uso de estos fármacos como soluciones rápidas para la estética, recordando que su potencial terapéutico está estrictamente limitado a contextos médicos validados y supervisados.