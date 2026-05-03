Alerta Sanitaria por Hantavirus en Crucero del Atlántico: Múltiples Fallecidos

Un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, en ruta entre Argentina y Cabo Verde, ha causado la muerte de tres personas y ha puesto en alerta a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se investiga el origen del contagio y se toman medidas para aislar a los afectados y evitar la propagación del virus.

Una grave alerta sanitaria se ha desatado en el océano Atlántico a bordo del crucero MV Hondius, generando preocupación a nivel internacional. La confirmación de muertes asociadas a un posible brote de hantavirus, una enfermedad viral poco común pero con un potencial de gravedad significativo, ha puesto en marcha protocolos de emergencia y movilizado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El crucero, que se encontraba en ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde, permanece actualmente en aguas cercanas a la costa caboverdiana mientras las autoridades sanitarias investigan el origen del contagio y evalúan la situación de todos los pasajeros y tripulantes a bordo. La OMS ha confirmado oficialmente que está brindando apoyo y facilitando la coordinación entre los países involucrados y los operadores del barco.

Hasta el momento, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus mediante pruebas de laboratorio, y existen otros cinco casos sospechosos. El balance actual es trágico: tres personas han fallecido, una se encuentra en estado crítico en cuidados intensivos en Sudáfrica, y dos más están siendo evaluadas.

El hantavirus, transmitido principalmente por roedores a través del contacto con sus fluidos corporales como la orina, las heces o la saliva, puede, aunque raramente, transmitirse entre personas y provocar enfermedades respiratorias severas. La situación exige una respuesta rápida y coordinada para evitar una mayor propagación del virus. La identidad de las víctimas ha comenzado a salir a la luz. Se ha confirmado que entre los fallecidos se encuentra una pareja de ciudadanos neerlandeses.

El primer caso reportado fue el de un pasajero de 70 años que comenzó a experimentar síntomas durante el viaje. Lamentablemente, falleció a bordo del crucero y su cuerpo fue trasladado a la isla de Santa Elena, un territorio británico en el Atlántico Sur. Su esposa, de 69 años, también enfermó durante la travesía y fue evacuada a Sudáfrica, donde posteriormente falleció en un hospital de Johannesburgo.

El paciente en estado crítico, un ciudadano británico de 69 años, también está hospitalizado en Johannesburgo, recibiendo atención médica intensiva. Las autoridades sanitarias sudafricanas, a través de su portavoz Foster Mohale, han confirmado la situación y están trabajando en estrecha colaboración con la OMS y otros organismos internacionales.

Se está considerando la evacuación de otros dos pasajeros enfermos hacia Cabo Verde para su aislamiento, lo que permitiría al crucero continuar su ruta hacia las Islas Canarias en los próximos días, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. La OMS ha destacado la rapidez con la que se han tomado las medidas y la buena coordinación entre todas las partes implicadas en la gestión de esta crisis sanitaria.

Se están llevando a cabo análisis de laboratorio exhaustivos y estudios epidemiológicos para determinar el origen exacto del brote y comprender mejor la dinámica de transmisión del virus. La secuenciación del virus es una prioridad para identificar la cepa específica y evaluar su potencial de propagación. El MV Hondius, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, es un crucero polar diseñado para realizar itinerarios en regiones remotas del Atlántico, con escalas en lugares como Georgia del Sur y Santa Elena.

Tiene una capacidad para aproximadamente 170 pasajeros y 70 tripulantes. La naturaleza del viaje, que implica visitas a áreas con alta concentración de roedores, podría haber contribuido a la exposición al virus. Las autoridades sanitarias están investigando si las medidas de higiene y prevención a bordo del crucero fueron adecuadas y si se pueden implementar mejoras para evitar futuros brotes.

La situación ha generado preocupación entre los pasajeros y tripulantes que no han mostrado síntomas, quienes están siendo monitoreados de cerca. La OMS está facilitando la comunicación entre los pasajeros y sus familias, brindando información actualizada sobre la situación y respondiendo a sus preguntas.

La compañía Oceanwide Expeditions ha emitido un comunicado expresando su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulantes, y ha asegurado que está colaborando plenamente con las autoridades sanitarias en la investigación y la gestión de la crisis. El incidente subraya la importancia de la vigilancia epidemiológica y la preparación para responder a brotes de enfermedades infecciosas, especialmente en entornos como los cruceros, donde la concentración de personas y la movilidad geográfica pueden facilitar la propagación de virus.

La colaboración internacional y la coordinación entre los países son esenciales para controlar la situación y proteger la salud pública





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