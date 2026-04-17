Alerta Sanitaria y de Gobernanza: 7.4 Millones de Reses sin Vacuna de Aftosa en Colombia por Crisis en Datos Ganaderos

Una profunda crisis de datos sacude al sector ganadero colombiano. Millones de cabezas de ganado aparecen sin registro de vacunación contra la fiebre aftosa en el sistema SINIGAN, generando serias dudas sobre la trazabilidad, sanidad y seguridad del hato nacional. El ICA y Fedegán se enfrentan por el control de la información, mientras el Gobierno suspende el sistema ante las graves irregularidades.

Una grave polémica se cierne sobre el sector ganadero colombiano, desatada por inconsistencias masivas en los datos del Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino ( SINIGAN ). Informes internos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y una investigación en curso de la Contraloría General de la República señalan que aproximadamente 7.4 millones de cabezas de ganado aparecen sin registro de vacunación contra la fiebre aftosa en los sistemas gestionados por Fedegán .

Esta discrepancia fundamental pone en entredicho la integridad de la información del censo ganadero nacional, estimado en unas 30 millones de cabezas, y genera serias preocupaciones sobre la seguridad sanitaria, económica y territorial del país. La fiebre aftosa, una enfermedad viral altamente contagiosa en el ganado bovino que no afecta a los humanos pero que puede generar altas tasas de morbilidad y pérdidas económicas significativas para la industria, es un factor crítico en el comercio nacional e internacional de productos cárnicos. Mientras en Colombia se ha logrado mantener la enfermedad a raya en comparación con regiones como África y Asia, donde representa un desafío considerable, la falta de datos precisos y confiables sobre el estado de vacunación del hato nacional debilita la capacidad de control y respuesta ante posibles brotes. El ICA, encargado de la sanidad animal en Colombia, ha venido advirtiendo sobre las fallas en la gestión de SINIGAN, un sistema diseñado para registrar la trazabilidad completa del ganado, desde su nacimiento hasta su destino final, incluyendo información sobre guías de movilización, destino (otro predio, matadero, exportación) y estado sanitario. Las irregularidades detectadas no solo afectan la base de datos de producción y trazabilidad, sino que comprometen la integridad, seguridad y arquitectura tecnológica del sistema, lo que, según el informe del ICA, “implica que el país enfrenta hoy una debilidad estructural en el seguimiento del ganado, con implicaciones directas en la seguridad económica, sanitaria y territorial”. Las anomalías detectadas, como la existencia de titulares fantasma para inflar inventarios o la presencia de animales sin identificación, abren la puerta a la posible ocultación de rutas de movilización ilegales y al contrabando. Esta falta de transparencia y precisión en los datos limita la toma de decisiones basadas en información confiable y, lo que es más preocupante, pone en riesgo la credibilidad internacional de Colombia en los mercados ganaderos, un sector vital para la economía del país. Ante la magnitud de las irregularidades, el Gobierno Nacional ha tomado la drástica decisión de suspender el funcionamiento de SINIGAN a partir del próximo lunes. Esta medida, que se produce en un momento sensible del cierre de la administración Petro, se anticipa como detonante de una intensa disputa institucional por el control de los datos y la gestión del censo ganadero entre el ICA y Fedegán, con implicaciones que podrían ser comparadas con el estallido de una bomba en términos de conflicto y confrontación por el poder de la información en un sector estratégico para el país. La situación actual exige una respuesta contundente y concluyente para salvaguardar la industria, la sanidad y la reputación del sector ganadero colombiano en el ámbito internacional. Es fundamental que se aclare la responsabilidad de cada entidad y se implementen mecanismos de control y verificación robustos que garanticen la fiabilidad de la información del hato nacional, asegurando así la sanidad y la competitividad del sector a largo plazo. La Contraloría, al tener en sus manos esta investigación, juega un papel crucial en la búsqueda de la verdad y la sanción de las posibles irregularidades administrativas o penales que se hayan cometido en la gestión de SINIGAN, sentando un precedente para la transparencia y la buena gobernanza de los datos en el sector agropecuario colombiano. La falta de trazabilidad y el posible encubrimiento de actividades ilícitas a través de datos inflados o erróneos representan una amenaza directa no solo para la industria, sino también para la seguridad alimentaria y el cumplimiento de normativas sanitarias internacionales, esenciales para el acceso a mercados exportadores. La confrontación entre el ICA y Fedegán sobre el control de SINIGAN, lejos de ser un mero conflicto administrativo, representa una pugna por el poder de definir la realidad del sector ganadero, con consecuencias tangibles en la asignación de recursos, la formulación de políticas públicas y la percepción internacional del país como proveedor confiable de productos cárnicos. La suspensión temporal de SINIGAN, si bien necesaria para una auditoría profunda, genera un vacío informativo que podría ser aprovechado para consolidar aún más las irregularidades o dificultar la recopilación de datos veraces, exacerbando la crisis de credibilidad que ya afecta al sector. La urgencia de resolver esta crisis de datos va más allá de la mera corrección técnica; se trata de restaurar la confianza y sentar las bases para un sistema de información ganadera transparente, seguro y eficaz, que sirva como pilar para el desarrollo sostenible y la competitividad de la ganadería colombiana. Las implicaciones de esta crisis de datos se extienden a la política pública, ya que las decisiones sobre apoyo a pequeños productores, programas de vacunación, estrategias de sanidad y apertura de mercados se basan en la información que arroja el sistema. Si esta información es errónea, las políticas públicas pueden ser ineficaces o incluso perjudiciales. Por ello, la resolución de esta controversia es de vital importancia para el futuro del sector ganadero colombiano





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