La Defensoría del Pueblo emite la Alerta Temprana 028 de 2026 por la disputa territorial entre el EGC y El Mesa en seis municipios de Oriente Antioqueño.

La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 028 de 2026, una medida preventiva dirigida a proteger a las comunidades de seis municipios específicos en el Oriente antioqueño. Este aviso formal surge como respuesta directa a la intensificación de la disputa territorial entre dos estructuras armadas ilegales que operan en la región. La confrontación activa entre el Frente Géner Morales, perteneciente al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia ( EGC), y el grupo criminal El Mesa, ha generado un escenario de violencia extrema que afecta directamente a la población civil.

Comunidades en riesgo por disputa EGC vs El Mesa

La entidad encargada de la defensa de los derechos humanos identifica como zonas críticas a los municipios de La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño. Estos territorios albergan una población superior a los 167.000 habitantes, según proyecciones del DANE citadas en el documento oficial. De este total demográfico, el 44,2 por ciento reside en zonas rurales, lo que expone a un sector vulnerable a controles sociales arbitrarios y restricciones de movilidad impuestas por los grupos armados. La Defensoría destaca que la ubicación geográfica de esta subregión es estratégica, ya que conecta el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio y el centro del país, facilitando la interconexión de las estructuras ilegales con otras subregiones.

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Controles ilegales y financiamiento en la subregión

El Frente Géner Morales, conocido popularmente como Clan del Golfo, y El Mesa, un grupo originario de Bello y articulado con La Oficina, han disputado el control de corredores de movilidad y fuentes de financiamiento. La confrontación ha llevado a la imposición de impuestos sobre la producción agropecuaria y agroindustrial en los territorios ocupados. Ambos grupos también controlan la explotación ilícita de yacimientos en las cuencas de los ríos Samaná Sur, Melcocho, Santo Domingo, Buey y Arma, además de dominar las redes de microtráfico. Para mantener su dominio, las estructuras han instalado puestos de control, realizan empadronamientos de la población y mantienen vigilancia permanente a través de redes de informantes en vías veredales.

Hechos de violencia reciente y víctimas

El documento de la Defensoría detalla una cronología específica de hechos de violencia que ilustran el uso del terror para restringir la organización comunitaria. En la vereda San Juan de La Unión, se registró una masacre el 30 de agosto de 2025 que dejó cuatro jóvenes muertos. El 8 de noviembre de 2025, en el barrio Tahamíes de El Carmen de Viboral, fueron asesinadas tres personas, incluido un líder juvenil. En Abejorral, se documentaron dos masacres, la primera el 5 de enero y la segunda el 6 de agosto de 2026, resultando en seis hombres ejecutados. Además, en Sonsón se registró el homicidio de un líder social en julio de 2024, y en Nariño, el asesinato de un exconcejal en noviembre de 2025.

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Impacto en poblaciones vulnerables y menores

El impacto de este conflicto armado recae de manera desproporcionada sobre comunidades campesinas de poblados dispersos, mujeres rurales, mineros tradicionales, comerciantes y transportadores. Existe una preocupación especial por el riesgo de reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes son blanco de engaños con falsas ofertas laborales o son forzados a realizar labores logísticas y de microtráfico, lo que deriva en desescolarización. La Defensoría también advierte sobre posibles desplazamientos forzados, confinamientos y retaliaciones contra personas señaladas de colaborar con rivales o con las autoridades, lo que limita la oferta institucional educativa y de salud en zonas apartadas.

Recomendaciones y respuesta de la Gobernación

La Defensoría formuló 31 recomendaciones a autoridades nacionales y departamentales, incluyendo los ministerios del Interior y de Defensa, la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas, el ICBF y la Unidad Nacional de Protección. La respuesta de la Gobernación de Antioquia afirma que mantiene acciones permanentes en la subregión, con siete consejos de seguridad este año y 2.188 cámaras integradas a los nodos de vigilancia. La entidad departamental insiste ante el Gobierno Nacional en la implementación de la burbuja operacional para facilitar operativos conjuntos con la Fuerza Pública y la Fiscalía, buscando garantizar la seguridad en una zona estratégicamente vital para el departamento.