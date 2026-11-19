La Policía Nacional confirmó que un botellón encontrado en Yumbo no contenía explosivos. La vía Puerto Isaac-Yumbo se reabrió este 19 de noviembre de 2026 tras verificar la seguridad del sector.

La Policía Nacional desactivó este jueves 19 de noviembre de 2026 una alerta de seguridad en el departamento del Valle del Cauca tras descartar la presencia de explosivos en un botellón abandonado. El recipiente, localizado en el sector de Puerto Isaac sobre la carretera que conecta Yumbo con Cali, presentaba una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional ( ELN) pintada en su superficie.

El hallazgo motivó el cierre preventivo inmediato de la vía en el tramo que va desde la glorieta de Mulaló hasta Yumbo. Las autoridades activaron los protocolos de seguridad habituales para investigar si el objeto representaba una amenaza inminente para los conductores y la población local que transita por esta ruta estratégica.

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Detalles de la inspección técnica y el hallazgo

Las unidades antiexplosivos de la Policía Nacional arribaron al lugar durante la madrugada para ejecutar los procedimientos de desactivación y análisis forense del material hallado. El cierre de la carretera se mantuvo vigente mientras el equipo especializado realizaba la inspección meticulosa del botellón para determinar su naturaleza exacta y garantizar la integridad física de las personas.

Durante la revisión inicial, se reportó que un canino especializado emitió una señal positiva al detectar posibles rastros de sustancias peligrosas en la zona. Esta alerta canina generó incertidumbre entre los transeúntes y los usuarios de la vía, quienes debieron abandonar el lugar o buscar rutas alternativas mientras persistía la evaluación de riesgo por parte de los expertos.

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Posiciones de los actores y la respuesta oficial

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila difundió la información en su cuenta de la plataforma X, compartiendo la noticia sobre la señal positiva del perro policía y calificando el incidente como terrorismo. Su intervención en redes sociales contribuyó a amplificar la preocupación ciudadana sobre la posible presencia de artefactos explosivos en una zona de alto tráfico vehicular.

La Policía Nacional confirmó en la mañana de este jueves 19 de noviembre de 2026, ante el medio El País de Cali, que los resultados de la inspección técnica fueron definitivos. Los expertos establecieron con claridad que el botellón no contenía material explosivo alguno, por lo que se descartó cualquier situación de riesgo asociada al recipiente pintado con la insignia del grupo armado.

Impacto en la movilidad y recuperación del tránsito

Tras la confirmación oficial de la seguridad del sector, las autoridades procedieron a reabrir el paso vehicular en el corredor Puerto Isaac-Yumbo. Este tramo es vital para la economía local, ya que registra un tránsito diario constante de vehículos particulares, motocicletas y transporte de carga que conecta directamente la zona industrial de Yumbo con la ciudad de Cali.

La restitución de la movilidad permitió que el flujo habitual de vehículos retomara su curso con normalidad, aliviando la congestión generada por el cierre preventivo. Las instrucciones para los conductores se centraron en la prudencia y el uso de rutas alternas solo mientras se mantenía la emergencia, medida que ya fue levantada una vez garantizada la inexistencia de un artefacto explosivo.