Alerta Vial en Barranquilla: 931 Siniestros en 2026 y Muerte de Motociclistas

Barranquilla registra 931 siniestros viales en lo que va de 2026, con un 62,5% de casos que involucran motociclistas. La Secretaría de Tránsito intensifica campañas preventivas.

La siniestralidad vial se consolida como uno de los principales desafíos de seguridad pública para las autoridades en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Los accidentes que se registran diariamente en las calles y carreteras de la región mantienen encendidas las alarmas sobre los riesgos que enfrentan conductores, motociclistas, peatones y ciclistas.

La necesidad de fortalecer las medidas de prevención para evitar nuevas tragedias es urgente. Las cifras más recientes de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial indican que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 se reportaron 931 siniestros viales en Barranquilla.

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La Realidad de los Siniestros Viales 2026

De los 931 siniestros viales reportados en el primer trimestre del año, el 62,5% involucró a motociclistas, lo que los posiciona como uno de los actores más vulnerables en las vías. Estos datos reflejan una problemática estructural que afecta desproporcionadamente a este grupo de usuarios.

Uno de los casos más recientes y lamentables ocurrió el pasado 29 de octubre. Sharidt Nikol Trujillo Jiménez, una joven de 19 años, perdió la vida en un siniestro vial registrado en la carrera 46, entre calles 82 y 84, en el norte de Barranquilla.

Según la información preliminar, la joven habría colisionado contra la parte trasera de un automóvil. Este impacto provocó que cayera sobre la vía y posteriormente fuera arrollada por un bus de servicio público, resultando en un desenlace fatal.

Tragedia en Puerto Colombia y El Mar

Cinco días después de la muerte de Trujillo Jiménez, el 3 de noviembre, otro motociclista perdió la vida en un accidente ocurrido en la Vía al Mar. El siniestro tuvo lugar en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, específicamente a la altura de la Universidad del Atlántico.

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El accidente se registró cerca de la intersección con la Circunvalar de la Prosperidad. De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el conductor habría perdido el control de la motocicleta y falleció en el lugar de los hechos.

No obstante, las circunstancias exactas que desencadenaron el siniestro en Puerto Colombia no habían sido esclarecidas por las autoridades en el momento de los reportes iniciales. Estos eventos consecutivos subrayan la gravedad de la situación en la región.

Estrategias de la Secretaría de Tránsito

Frente a este panorama crítico, la secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, aseguró que durante el año se han intensificado las acciones de educación, sensibilización, control e intervención de la infraestructura.

El objetivo principal de estas acciones es reducir los comportamientos de riesgo y prevenir nuevos siniestros viales en la capital atlante. La funcionaria destacó que, a través de la campaña 'Motociclistas a Otro Nivel', se han desarrollado 58 jornadas de educación y sensibilización.

Estas jornadas han logrado llegar a más de 14.000 motociclistas y otros actores viales. Yaciris Cantillo Romero explicó que estas acciones promueven el uso adecuado del casco reglamentario, los chalecos reflectivos y demás elementos de protección personal.

Campañas Preventivas y Control de Infractions

Las actividades educativas fortalecen la conducción defensiva, la percepción del riesgo y el respeto por las normas de tránsito. Las intervenciones se han concentrado en corredores de alta circulación, como la avenida Circunvalar, las calles 30 y 72, la Vía 40, y las carreras 38 y 46.

También se han realizado acciones en la avenida Murillo, donde se busca generar mayor conciencia sobre la importancia de adoptar comportamientos responsables al volante. A esta estrategia se suma la campaña 'Luz que salva vidas'.

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Esta segunda campaña está orientada a promover el uso de elementos reflectivos y mejorar las condiciones de visibilidad de los motociclistas durante los desplazamientos nocturnos. En materia de vigilancia y control, la Secretaría de Tránsito reportó la imposición de 33.766 comparendos durante 2026.

Los comparendos se aplicaron por diferentes infracciones a las normas de tránsito. Yaciris Cantillo advirtió que entre las conductas que generan mayor preocupación se encuentran el exceso de velocidad y el incumplimiento de las señales de tránsito.

Mejoras en la Infraestructura Vial

El irrespeto a los semáforos y la falta de pericia al conducir son otras conductas señaladas. La funcionaria señaló que estas prácticas pueden generar consecuencias graves, particularmente para los motociclistas, quienes cuentan con menor protección ante un impacto.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial, el Distrito ha adelantado una serie de intervenciones en distintos corredores de la capital del Atlántico. Según el balance de la Secretaría de Tránsito, durante 2026 se instalaron 7.574 estoperoles.

Además, se colocaron 433 metros lineales de resaltos plásticos y 788 señales verticales. A estas intervenciones físicas se suman 16 microintervenciones viales y la puesta en funcionamiento de 12 nuevas intersecciones semaforizadas.

Seguridad en Zonas Escolares

También se realizó la adecuación de 49 zonas escolares, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor protección a los peatones, especialmente a los estudiantes. La funcionaria insistió en que la prevención requiere un cambio de comportamiento.

Hizo un llamado a respetar los límites de velocidad, evitar las maniobras peligrosas y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol. Yaciris Cantillo Romero afirmó que la vía no es un espacio para competir ni demostrar habilidades, sino un espacio para compartir con responsabilidad.

El experto en movilidad Isidro Ruiz Estrada señala que la siniestralidad vial responde a una combinación de factores. Estos incluyen el comportamiento de los conductores, las condiciones mecánicas de los vehículos y el estado de la infraestructura vial existente.