Alertas climáticas: Temperaturas inusualmente altas y vientos secos en Cartagena durante una semana

El informe del servicio especializado iClima establece un pronóstico con temperaturas máximas de 32 °C y mínimas cercanas a los 25 °C. A destacar la permanencia de las altas sensaciones térmicas y vientos secos de entre 30 y 40 kilómetros por hora. Las previsiones indican posibilidad de lluvia en diferentes sectores de la ciudad, pero predominará el tiempo seco durante gran parte del día. Aunque no se esperan tormentas eléctricas ni lluvias fuertes, se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Cartagena continuará bajo altas temperaturas y fuerte sensación térmica durante este miércoles 13 de mayo de 2026. Según el servicio especializado iClima, se prevén temperaturas máximas de 32 °C y mínimas cercanas a los 25 °C. La humedad estará en niveles altos, lo que aumentará la sensación de calor en zonas urbanas y costeras.

Además, predomina el tiempo seco durante gran parte del día y las posibilidades de lluvia son bajas. Alrededor del 30 % de probabilidades, con precipitaciones ligeras entre 0 y 3 milímetros. A destacar, la permanencia de las altas sensaciones térmicas y vientos secos de hasta 30 kilómetros por hora. No se esperan tormentas eléctricas ni lluvias fuertes, pero se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cartagena Altas Temperaturas Fuerte Sensación Térmica Iclima Prorrégua Vento Seco Identifiéor La Exposición Prolongada Al Sol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Clima en Cartagena hoy 11 de mayo: día soleado y altas temperaturasiClima reporta baja probabilidad de lluvias y ambiente cálido para este lunes en Cartagena. Si va a salir, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Read more »

Aguas de Cartagena implementa racionamiento de agua en CartagenaLa medida se aplicará en sectores con baja demanda y sobreconsumo, garantizando el servicio a los 85% restantes con continuidad y presión adecuada.

Read more »

Irán, las lesiones y el alto precio de las entradas, las grandes preocupaciones para el MundialEstamos a menos de un mes de que comience el certamen.

Read more »

¿Cuáles son las “variaciones inesperadas en el agua cruda” de Cartagena?Acuacar explicó los cambios que han venido haciendo para normalizar el servicio en varios sectores. Desde el pasado lunes, la compañía realiza racionamientos.

Read more »