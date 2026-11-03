Alertas de lluvia y deslizamientos en el sur del Valle de Aburrá

El Ideam mantiene alertas por lluvias intensas y deslizamientos en Caldas, La Estrella y Sabaneta el 3 de noviembre, con pronóstico para Antioquia.

Desde las 12:30 horas del mediodía de este martes, 3 de noviembre, se han registrado intensas lluvias en múltiples municipios ubicados en el sur del Valle de Aburrá, específicamente en Caldas, La Estrella y Sabaneta. Estas precipitaciones interrumpieron una mañana caracterizada por nubosidad variable en el área metropolitana y se han mantenido vigorosas durante la primera hora de la tarde.

Impacto de las lluvias en Caldas y Sabaneta

Las condiciones meteorológicas actuales confirman las predicciones emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuyo boletín número 920, actualizado a las 6:00 a. m. de este martes, advierte sobre la continuidad de las precipitaciones en Antioquia durante las horas de la tarde y la noche. En la región andina, el cielo se mantiene entre parcial y mayormente nublado, lo que facilita la formación de tormentas eléctricas y aguaceros fuertes en sectores específicos.

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Pronóstico del Ideam para la región andina

Antes de la jornada actual, la madrugada ya había dejado evidencia de fuertes lluvias en el norte de la región andina, así como en el sur de Antioquia, el sur de Córdoba, Bolívar, Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca, el noroccidente de Nariño, el departamento de Caldas, el sur de Santander, el norte del Meta, Guainía, el occidente de Caquetá, Vaupés y Amazonas. Para las próximas horas, el Instituto prevé una disminución moderada de las lluvias en comparación con la jornada anterior, aunque se mantienen acumulados importantes y fuertes aguaceros en el occidente de Antioquia.

Alertas por deslizamientos y crecidas súbitas

Colombia se encuentra actualmente en la segunda temporada de lluvias del año, periodo que históricamente alcanza sus mayores probabilidades de precipitación durante los meses de octubre y noviembre. Aunque el fenómeno de El Niño podría reducir ciertos acumulados de lluvia, el Ideam enfatiza que esto no elimina el riesgo de episodios de clima intenso ni la posibilidad de generar emergencias. Se mantienen activas las alertas hidrológicas por la posibilidad de incrementos repentinos en los niveles de ríos y quebradas en municipios de Antioquia y otros departamentos.

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Monitoreo del SIATA y recomendaciones oficiales

Existe una alerta roja por movimientos en masa para varios municipios del departamento de Antioquia, debido a la saturación de humedad en los suelos causada por las precipitaciones acumuladas de los últimos días, lo que eleva significativamente la probabilidad de deslizamientos en zonas de ladera. De acuerdo con el reporte del Ideam, un total de 429 municipios en todo el país presentan algún nivel de alerta por deslizamientos. En el Valle de Aburrá, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) realiza un monitoreo permanente de las condiciones del tiempo.

Precaución en vías y comunicación con alcaldías

Las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir estrictamente las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo de cada municipio y a consultar continuamente los reportes oficiales. El Ideam actualiza su boletín de condiciones hidrometeorológicas cada seis horas en su portal oficial. Se recomienda especial precaución a quienes se desplazan por las vías del sur del Valle de Aburrá en horas de la tarde y estar atentos a los comunicados directos de las alcaldías de Caldas, La Estrella y Sabaneta.