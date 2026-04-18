Alertas por Lluvias y Problemas en Trazabilidad Ganadera Marcan el Fin de Semana; Cuestionamientos a Fiscalía y Nuevo Reglamento de Movilidad

El Ideam pronostica lluvias constantes en Colombia hasta junio, con mayo siendo especialmente húmedo. Paralelamente, surgen preocupaciones sobre fallas críticas en la vacunación y movilización ganadera, cuestionamientos a la planeación de emergencias por lluvias, y un reciente asesinato en TransMilenio. Además, se anuncian multas para motocicletas y patinetas eléctricas con la nueva Ley 2486 de 2025, y un aumento en los costos de viaje para el Mundial 2026. La Corte Suprema critica el trabajo de la Fiscalía en el caso Colmenares.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam ) junto a expertos meteorólogos han emitido pronósticos detallados sobre las condiciones climáticas que afectarán a Colombia durante el fin de semana del 18 y 19 de abril. Las previsiones señalan que la mayor parte del territorio nacional experimentará un ambiente dominado por la nubosidad y precipitaciones constantes en diversas regiones.

Esta situación climática se deriva del inicio formal de la temporada de lluvias en el país, un fenómeno que según las proyecciones del Ideam, podría extenderse hasta el mes de junio. Particularmente, se anticipa que el mes de mayo registrará volúmenes de lluvia superiores a los habituales, intensificando la probabilidad de afectaciones en diferentes zonas. Paralelamente a las alertas meteorológicas, la información noticiosa aborda diversas problemáticas de interés nacional. En el ámbito de la seguridad, se reportó el trágico asesinato de un estudiante de 19 años en una estación de TransMilenio en Bogotá, un hecho que resalta la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el transporte público. En otra área crítica, la Contraloría General de la República ha emitido fuertes cuestionamientos sobre la planeación técnica para enfrentar emergencias relacionadas con lluvias en el año 2026, advirtiendo sobre inconsistencias significativas en las cifras presentadas y la falta de solidez en la estrategia. La trazabilidad y vacunación del ganado en Colombia también se encuentran bajo escrutinio, con la ICA confirmando fallas críticas en el sistema Sinigan, que incluye registros irregulares en la vacunación y movilización del ganado. Fedegán, por su parte, ha señalado al Gobierno como el único responsable de estas fallas de trazabilidad y vacunación. En este contexto, se destaca la alarmante cifra de 7.4 millones de cabezas de ganado que aparecen sin vacunación contra la fiebre aftosa, evidenciando una compleja disputa por el control de los datos del sector agropecuario. Adicionalmente, la reciente aprobación de la Ley 2486 de 2025 introduce nuevas regulaciones para conductores de motos y patinetas eléctricas, estableciendo multas económicas para quienes incumplan la normativa, lo que generará un impacto directo en la movilidad urbana. En el ámbito internacional, la celebración del Mundial de 2026 en Estados Unidos traerá consigo un incremento en los costos de desplazamiento para los aficionados. Se estima que el recorrido entre Nueva York y Nueva Jersey, dos sedes clave del evento, podría llegar a costar hasta doce veces más de lo esperado, planteando un desafío económico para quienes deseen asistir a los partidos. La esfera política y académica no se queda atrás en las noticias. Se observa una creciente tensión en la relación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la campaña de Abelardo de la Espriella, lo que sugiere posibles divergencias o estrategias políticas en conflicto. Finalmente, en un plano más reflexivo y de divulgación del conocimiento, Borja Vilaseca ha explorado la conexión entre ciencia y espiritualidad a través del estudio de una molécula cerebral específica, abriendo puertas a nuevas comprensiones sobre la mente humana y la conciencia. La Corte Suprema de Justicia, a través de un dictamen del magistrado Jaime Granados, ha emitido un severo llamado de atención a la Fiscalía por lo que calificó como un trabajo pésimo en el manejo del caso Colmenares, subrayando la necesidad de mejorar los procesos de investigación y administración de justicia. Estos diversos acontecimientos configuran un panorama noticioso complejo y multifacético, abarcando desde el clima y la seguridad hasta la política, la economía y el desarrollo humano





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