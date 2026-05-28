Alertas sanitarias en Colombia: Un fenómeno multifactorial

La proliferación de bienes sin registro o "productos fraudulentos" en Colombia se debe a la masificación de las plataformas virtuales y al libre acceso a modalidades de compra en línea que evaden la rigurosidad de los requisitos técnicos oficiales.

Dentro del consolidado de alertas de este periodo, destacan hallazgos de alto impacto para la salud pública. En el sector de alimentos, la alerta sobre las fórmulas infantiles ALULA Gold Premium obligó al retiro de lotes debido a la contaminación del ingrediente omega 6 (ARA) con la toxina cereulida.

Asimismo, en el entorno digital se detectó la comercialización ilegal del producto GLP-1 PATCHES (LUMESSA), promocionado falsamente para la pérdida de peso sin contar con evaluación de seguridad ni registro sanitario. A estos se suman la alerta máxima sobre el suplemento Rosabella Moringa por riesgos de contaminación microbiológica (Salmonella) reportados internacionalmente, y el retiro preventivo de lotes específicos de Dihidrocodeína Bitartrato en solución oral por desviaciones de calidad del fabricante.

En el ámbito de las sanciones ejecutoriadas, el sector de derivados lácteos concentra una alta reincidencia por deficiencias microbiológicas, con medidas en firme contra empresas como Freskaleche S.A. S. y la Asociación Victoria Productores de Lácteos (Asviprolac) por fallas de inocuidad en el procesamiento y maduración de quesos. En cárnicos, el Frigorífico y Cárnicos El Paisa S.A.

S. recibió sanciones pecuniarias por la ruptura de la cadena de frío, mientras que firmas como Comestibles Rica Torta Ltda. fueron multadas por la presencia de plagas en bodegas. Finalmente, en el segmento de laboratorios, Smart Muscle Lab S.A. S. fue objeto de sanción formal por la fabricación de suplementos deportivos con sustancias no declaradas en su rotulado.

Para analizar el trasfondo de estos hallazgos, el Grupo de Investigación en Aseguramiento de la Calidad y Asuntos Regulatorios (GIQARA), adscrito al Centro de Excelencia en Farmacoepidemiología de la Universidad Nacional de Colombia, señaló en diálogo con EL NUEVO SIGLO que la proliferación de bienes sin registro o "productos fraudulentos" constituye un fenómeno multifactorial. De acuerdo con este grupo investigativo, la problemática responde directamente a la masificación de las plataformas virtuales y al libre acceso a modalidades de compra en línea que evaden la rigurosidad de los requisitos técnicos oficiales.

El colectivo resalta que el escenario actual no obedece propiamente a una ausencia de legislación o a fallas exclusivas de las agencias de vigilancia, sino a una limitada educación sanitaria de la ciudadanía respecto a las regulaciones vigentes. En este entramado normativo, el grupo recuerda que la vigilancia abarca compromisos compartidos donde intervienen el Ministerio de Salud, el Invima, los ministerios de Comercio y Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Desde esta perspectiva, el organismo de investigación advierte que la capacidad operativa de las entidades reguladoras es inherentemente limitada en términos de funcionarios y perfección reglamentaria. Por consiguiente, plantean como estrategia país que el esfuerzo debe enfocarse en la pedagogía masiva a través de medios de comunicación y escuelas, enseñando a la población a discriminar técnicamente entre medicamentos, suplementos dietarios, alimentos, cosméticos y dispositivos médicos, tanto de uso humano como veterinario.

A su juicio, un mayor conocimiento civil optimiza la detección de anomalías y canaliza de forma eficaz las denuncias por efectos no deseados hacia los canales de control. Por su parte, Juanita Vahos, química farmacéutica, máster en Farmacología e investigadora del Centro de Pensamiento "Medicamentos, Información y Poder" de la Universidad Nacional de Colombia, ratifica que la distribución informal en redes sociales configura un desafío crítico reconocido a escala internacional.

Vahos expone que la presencia de estos bienes responde a dinámicas que desbordan el alcance de la fiscalización individual de la agencia regulatoria





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alertas Sanitarias Bienes Sin Registro Productos Fraudulentos Masificación De Plataformas Virtuales Educación Sanitaria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ola de calor sin precedentes golpea a Europa occidental con temperaturas extremas, muertes y alertas por crisis climáticaEl fenómeno, impulsado por una 'cúpula de calor' procedente de África, obligó a emitir alertas sanitarias y reavivó alertas sobre el cambio climático.

Read more »

Ola de calor sin precedentes golpea a Europa occidental con temperaturas extremas, muertes y alertas por crisis climáticaEl fenómeno, impulsado por una 'cúpula de calor' procedente de África, obligó a emitir alertas sanitarias y reavivó alertas sobre el cambio climático.

Read more »

Proyecto de Ley de Competencias genera alertas por sostenibilidad financiera y vacíos fiscales territorialesEl Sistema General de Participaciones representará en 2026 cerca del 28,6% de ingresos corrientes de la Nación. Asocapitales advirtió que el Proyecto de Ley de Competencias y Sistema General de Participaciones presentado por el Gobierno nacional aún contiene vacíos estructurales, riesgos fiscales e incertidumbre jurídica. Expertos debaten sobre la reforma para la descentralización, pero señalan desequilibrios que requieren ajustes.

Read more »

'Queremos producir ropa deportiva en Colombia': entrevista a Juan Carlos Galindo, gerente de Nike ColombiaEl directivo habló con EL TIEMPO del crecimiento de la marca, el auge del Mundial como acelerador de ventas y la estrategia de expansión en el país.

Read more »