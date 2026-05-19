Alex Saab enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos por vínculos con Nicolás Maduro

El empresario Alex Saab comparece ante una corte de Florida acusado de blanqueo de capitales y conspiración financiera, enfrentando hasta 20 años de prisión.

Alex Saab , el reconocido y controvertido empresario de nacionalidad colombiana y origen libanés, ha vuelto a estar en el centro de la atención judicial internacional tras su reciente comparecencia ante una corte federal en el Distrito Sur de Florida, Miami.

En este nuevo proceso legal, Saab se enfrenta a graves cargos relacionados con el lavado de dinero y la conspiración para llevar a cabo transacciones financieras ilícitas. Durante su presentación ante el tribunal, el acusado, quien vestía un overol marrón reglamentario, fue notificado sobre la magnitud de las acusaciones que pesan sobre él, las cuales podrían derivar en una condena máxima de hasta veinte años de prisión federal si es hallado culpable de los delitos imputados por la fiscalía estadounidense.

Este hecho marca un nuevo capítulo en la prolongada disputa legal entre el empresario y las autoridades del gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones conducidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el esquema operativo de Saab consistía en la utilización estratégica de instituciones bancarias dentro del territorio estadounidense para blanquear cientos de millones de dólares.

Estos fondos, según el Fiscal General Adjunto Andrew Tysen Duva, habrían sido sustraídos fraudulentamente de programas sociales venezolanos destinados a combatir la pobreza, específicamente el programa de alimentos CLAP, así como de las ganancias obtenidas mediante la venta ilegal de petróleo venezolano. Para lograr este objetivo, Saab presuntamente coordinó una red compleja que incluía la creación de empresas fantasma, la emisión de facturas fraudulentas y la falsificación de registros de envío, así como otros documentos fabricados con el fin de evadir los controles financieros y las sanciones económicas impuestas por Washington al gobierno de Nicolás Maduro, especialmente en momentos donde las exportaciones petroleras se veían paralizadas.

El caso de Alex Saab no es un hecho aislado, sino que forma parte de una larga trayectoria de tensiones políticas y judiciales entre Estados Unidos y Venezuela. Saab ha sido identificado consistentemente por las autoridades estadounidenses como un estrecho aliado y presunto testaferro del líder chavista, actuando como un puente financiero para mover activos del régimen fuera de las fronteras venezolanas.

Es importante recordar que el empresario ya había sido procesado previamente en Miami por cargos similares de enriquecimiento ilícito a través de contratos gubernamentales. Sin embargo, en el año dos mil veintitrés, durante la gestión del presidente Joe Biden, Saab fue liberado como parte de un complejo intercambio de prisioneros que involucró a una decena de detenidos en Venezuela.

Tras su regreso a su país, fue recompensado con la designación como ministro de Industrias y Producción Nacional, lo que subraya su nivel de influencia y confianza dentro del círculo íntimo de Maduro. Actualmente, la situación jurídica de Saab es crítica, ya que el juez ha determinado que permanecerá detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo veinticuatro de junio, fecha en la que se continuarán los procedimientos legales.

Mientras tanto, el caso ha generado repercusiones no solo en el ámbito penal, sino también en el geopolítico, resaltando la determinación de Estados Unidos de perseguir la corrupción transnacional ligada al régimen venezolano. Adicionalmente, han surgido declaraciones en Colombia, como las del General Buitrago, quien sugiere que Saab no solo operaba como un operador financiero, sino que también podría haber realizado actividades de espionaje en beneficio de Maduro, manteniendo una influencia persistente en la política regional.

La resolución de este caso será fundamental para entender el alcance de las redes de corrupción que vinculan el poder político venezolano con los mercados financieros internacionales y la capacidad de la justicia estadounidense para procesar a figuras clave del entorno chavista





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