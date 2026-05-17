Alex Saab ingresado a Estados Unidos por DEA probablemente envíe información crucial en investigaciones contra círculo cercano de Maduro

En un movimiento inesperado, Alex Saab, quien estuvo detenido en Venezuela, fue ingresado a Estados Unidos por la DEA. Según información conocida, Saab podría colaborar con las autoridades estadounidenses en sus investigaciones contra el círculo cercano de Nicolás Maduro.

Alex Saab en el momento que es ingresado a Estados Unidos por la DEA podría convertirse en una pieza delicada en las investigaciones que adelanta Estados Unidos contra el círculo cercano de Nicolás Maduro ya que en un movimiento sorpresivo este sábado, 16 de mayo, recibió mensajes indicando que puede lograr beneficios judiciales tras el indulto que recibió en 2023.

La extradición de Saab a Estados Unidos sería por su manejo de recursos del régimen venezolano incluyendo movimientos relacionados con petróleo, gas y extracción de oro y vínculos políticos tanto venezolanos como colombianos. Las versiones conocidas indican que Saab conocería detalles de negocios opacos y estructuras financieras que habrían operado entre ambos países durante los últimos años





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