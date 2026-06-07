Alexander Zverev gana su primer Grand Slam en Roland Garros 2024

El tenista alemán Alexander Zverev se proclamó campeón de Roland Garros 2024 tras vencer a Carlos Alcaraz en la final, consiguiendo así su primer título de Grand Slam después de tres finales perdidas. Zverev sobrellevó la presión de ser el máximo favorito y demostró un nivel sobresaliente en la arcilla parisina.

El tenista alemán Alexander Zverev cumplió con las expectativas y se coronó campeón de Roland Garros 2024 , logrando así su primer título de Grand Slam en una carrera que lo había visto caer en tres finales anteriores de los majors.

Desde el inicio del torneo, Zverev asumió el rol de máximo favorito, especialmente tras la baja por lesión del bicampeón defensor Rafael Nadal, lo que acrecentó la presión sobre sus hombros. Sin embargo, el jugador alemán supo sobrellevar esa carga con solidez y determinación, demostrando un nivel de juego consistente a lo largo de las dos semanas de competencia. En la final, se enfrentó al joven prodigio español Carlos Alcaraz, en un duelo que prometía espectáculo y que no defraudó.

Zverev tomó ventaja rápidamente, ganando los dos primeros sets con autoridad. Aunque Alcaraz reaccionó en el tercer set, ofreciendo resistencia y prolongando el encuentro, el alemán mantuvo la calma y cerró el partido en el cuarto set, sellando su triunfo con un marcador final de 6-3, 6-2, 4-6, 6-3.

Esta victoria representa un momento crucial en la carrera de Zverev, quien en los últimos años ha estado cerca de la gloria grand slam pero siempre encontró un obstáculo en la última instancia. Ahora, con el título de París en su haber, Zverev no solo se ubica en el olimpo de los tenistas campeones de majors, sino que también consolida su posición como uno de los referentes del circuito actual.

Su rendimiento en tierra batida fue impecable, combinando potencia, consistencia en el servicio y una gran inteligencia táctica. La final, con su dosis de tensión y calidad, fue el broche de oro a un torneo que lo tuvo como figura dominante. Con este logro, Zverev inscribe su nombre en la historia del tenis alemán y se proyecta con confianza hacia el resto de temporada, incluido el inminente Wimbledon





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