Alexia Putellas, la capitana del Barcelona, se despide de 14 años en el primer equipo

La capitana del Barcelona Alexia Putellas ha decidido poner punto y final a su trayectoria como azulgrana después de 14 años en el primer equipo. El club catalán ha anunciado su salida y ha publicado una foto de la doble ‘Balón de Oro’ besando el escudo de la camiseta azulgrana con la frase ‘The legend of the game’ (La leyenda del juego), sobreimpresionada.

La capitana del Barcelona Alexia Putellas ha decidido poner punto y final a su trayectoria como azulgrana después de 14 años en el primer equipo, según ha anunciado este martes el club catalán.

Un legado, un icono, una capitana, Eterna Alexia, ha escrito el Barça en sus redes sociales, junto a una foto de la doble ‘Balón de Oro’ besando el escudo de la camiseta azulgrana con la frase ‘The legend of the game’ (La leyenda del juego), sobreimpresionada. Putellas llegó al Barcelona en 2012, cuando fichó con 18 años procedente del Levante, y se marcha 14 años después, tras ganar 10 Ligas, 10 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 4 Ligas de Campeones.

La vallesana se despedirá del club de su vida este miércoles, a las 11:00 horas, en un acto que se celebrará en el Spotify Camp Nou y al que asistirán toda la plantilla y el cuerpo técnico, además del presidente en funciones, Rafa Yuste, y el presidente electo, Joan Laporta. Lo hará tras 507 partidos como azulgrana -508 si finalmente disputa mañana el de Liga que despide la temporada en el Johan Cruyff ante la Real Sociedad -, lo que la convierte en la segunda jugadora con más apariciones con la camiseta del Barça, por detrás de Melanie Serrano (516).

Nadie, eso sí, ha marcado más goles que ella en la historia de la entidad: 232 dianas. Y cuenta en su palmarés con dos Balones de Oro (2021 y 2022), un trofeo FIFA The Best y un trofeo de la UEFA a Jugadora del Año.

Además, con la selección española tiene un Mundial y dos Ligas de las Naciones en su palmarés. Pero más allá de los trofeos, su impacto se mide en la forma en que ha elevado el nivel competitivo de este deporte y ha inspirado a generaciones de jugadoras de todo el mundo. Y es que, si algo agranda aún más la figura de Alexia es su extraordinaria capacidad de resistencia.

Porque las lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera -la más grave la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en julio de 2022 que la tuvo diez meses de baja-, lejos de apartarla de la élite, han puesto a prueba su carácter y han reforzado su leyenda





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