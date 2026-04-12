Alfredo Arias Exalta la Actuación del Junior tras la Victoria ante Águilas Doradas

El entrenador del Junior, Alfredo Arias, expresó su satisfacción por el desempeño de sus jugadores tras la victoria 3-0 contra Águilas Doradas, destacando la actitud y la estrategia empleada. Arias realizó 10 cambios y sorprendió al rival con una táctica innovadora.

Mostró orgullo por su equipo. Y no es para menos. Porque realizó 10 cambios en comparación con el partido contra Palmeiras y todos los jugadores cumplieron una buena actuación. El entrenador Alfredo Arias se mostró satisfecho con el rendimiento y la forma en que los jugadores que utilizó afrontaron el partido que terminó ganando Junior 3-0 contra Águilas Doradas , este sábado, en el estadio Cincuentenario, de Medellín, por la jornada 16 de la Liga-I .

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“Nosotros teníamos una sorpresa preparada. Es verdad que este equipo no había jugado junto, pero sí entrena todos los días y estos jugadores han entrenado muchas veces juntos. Dieron un ejemplo estos jugadores a quienes les tocó jugar hoy, que no venían jugando, de cómo se debe tomar esto y de hacerme sentir mal a mí cuando no los pongo. Esto es lo que yo valoro de mi equipo, de mis jugadores, de venir y plantear un partido de igual a igual, porque este equipo era muy fuerte como local. Si nos ganaban, nos superaban, nos dejaban atrás. Todo el mérito es para los jugadores”, manifestó en rueda de prensa.<\/p>

El DT afirmó que sorprendieron al rival utilizando a Fabián Ángel como un tercer defensor central, una estrategia que resultó clave. Arias explicó la importancia de la táctica empleada y cómo desestabilizó al equipo contrario. “El punto de inflexión fue cuando sorprendimos un poco al rival al plantear la línea de tres centrales. Desde el primer balón que fuimos a presionar arriba se sintieron incómodos. Ellos intentaron corregir con sus cambios, pero ya era un poco tarde. En la primera mitad fuimos superiores a ellos, no esperamos a que nos atacaran”, señaló.<\/p>

El entrenador destacó la mentalidad y la actitud de sus jugadores, quienes respondieron a la confianza depositada en ellos con una actuación destacada. La preparación previa y la estrategia fueron fundamentales para la victoria, que se construyó en base a la disciplina y el trabajo en equipo. El análisis del rival y la aplicación de una táctica innovadora fueron determinantes para lograr el triunfo y reafirmar la fortaleza del Junior.<\/p>

Por último, Alfredo Arias resaltó que esta victoria los fortalece para “todo lo que viene”. “No se puede destacar ni a un jugador ni a una zona u otra. Lo hicieron bien todos. Partió de la actitud que tuvieron estos días. Apenas terminó el partido ante Palmeiras, les dije que les iba a tocar jugar. Las cosas nos salieron. El rival enaltece nuestro partido, porque aquí ha puesto a muchos equipos contra el suelo. Esto nos fortalece para lo que viene. Estamos a un paso del primer objetivo y ahora estamos a un viaje del sueño, que es poder hacer una buena Copa Libertadores”, concluyó.<\/p>

La victoria es un paso crucial en la búsqueda de los objetivos del equipo, incluyendo la clasificación y una destacada participación en la Copa Libertadores. La confianza del entrenador en sus jugadores y la implementación de una estrategia efectiva resultaron en un triunfo valioso que impulsa al equipo hacia adelante. El equipo demuestra su capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias y la importancia de la unión y el trabajo en equipo para alcanzar el éxito<\/p>





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