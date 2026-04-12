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Alfredo Arias Exalta la Actuación del Junior tras la Victoria ante Águilas Doradas

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Alfredo Arias Exalta la Actuación del Junior tras la Victoria ante Águilas Doradas
JuniorAlfredo AriasÁguilas Doradas
📆4/12/2026 2:34 AM
📰elheraldoco
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El entrenador del Junior, Alfredo Arias, expresó su satisfacción por el desempeño de sus jugadores tras la victoria 3-0 contra Águilas Doradas, destacando la actitud y la estrategia empleada. Arias realizó 10 cambios y sorprendió al rival con una táctica innovadora.

Mostró orgullo por su equipo. Y no es para menos. Porque realizó 10 cambios en comparación con el partido contra Palmeiras y todos los jugadores cumplieron una buena actuación. El entrenador Alfredo Arias se mostró satisfecho con el rendimiento y la forma en que los jugadores que utilizó afrontaron el partido que terminó ganando Junior 3-0 contra Águilas Doradas , este sábado, en el estadio Cincuentenario, de Medellín, por la jornada 16 de la Liga-I .

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“Nosotros teníamos una sorpresa preparada. Es verdad que este equipo no había jugado junto, pero sí entrena todos los días y estos jugadores han entrenado muchas veces juntos. Dieron un ejemplo estos jugadores a quienes les tocó jugar hoy, que no venían jugando, de cómo se debe tomar esto y de hacerme sentir mal a mí cuando no los pongo. Esto es lo que yo valoro de mi equipo, de mis jugadores, de venir y plantear un partido de igual a igual, porque este equipo era muy fuerte como local. Si nos ganaban, nos superaban, nos dejaban atrás. Todo el mérito es para los jugadores”, manifestó en rueda de prensa.<\/p>

El DT afirmó que sorprendieron al rival utilizando a Fabián Ángel como un tercer defensor central, una estrategia que resultó clave. Arias explicó la importancia de la táctica empleada y cómo desestabilizó al equipo contrario. “El punto de inflexión fue cuando sorprendimos un poco al rival al plantear la línea de tres centrales. Desde el primer balón que fuimos a presionar arriba se sintieron incómodos. Ellos intentaron corregir con sus cambios, pero ya era un poco tarde. En la primera mitad fuimos superiores a ellos, no esperamos a que nos atacaran”, señaló.<\/p>

El entrenador destacó la mentalidad y la actitud de sus jugadores, quienes respondieron a la confianza depositada en ellos con una actuación destacada. La preparación previa y la estrategia fueron fundamentales para la victoria, que se construyó en base a la disciplina y el trabajo en equipo. El análisis del rival y la aplicación de una táctica innovadora fueron determinantes para lograr el triunfo y reafirmar la fortaleza del Junior.<\/p>

Por último, Alfredo Arias resaltó que esta victoria los fortalece para “todo lo que viene”. “No se puede destacar ni a un jugador ni a una zona u otra. Lo hicieron bien todos. Partió de la actitud que tuvieron estos días. Apenas terminó el partido ante Palmeiras, les dije que les iba a tocar jugar. Las cosas nos salieron. El rival enaltece nuestro partido, porque aquí ha puesto a muchos equipos contra el suelo. Esto nos fortalece para lo que viene. Estamos a un paso del primer objetivo y ahora estamos a un viaje del sueño, que es poder hacer una buena Copa Libertadores”, concluyó.<\/p>

La victoria es un paso crucial en la búsqueda de los objetivos del equipo, incluyendo la clasificación y una destacada participación en la Copa Libertadores. La confianza del entrenador en sus jugadores y la implementación de una estrategia efectiva resultaron en un triunfo valioso que impulsa al equipo hacia adelante. El equipo demuestra su capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias y la importancia de la unión y el trabajo en equipo para alcanzar el éxito<\/p>

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