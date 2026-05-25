Alfredo Gutiérrez recibe la Orden Mariscal Sucre y homenaje nacional en Barranquilla

El legendario acordeonista Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital es exaltado en Barranquilla con la Orden Mariscal Sucre y un homenaje que reunió a las máximas figuras del vallenato, destacando su legado y su influencia en la música caribeña.

El sábado por la noche la ciudad de Barranquilla se vistió de gala para rendir tributo a uno de los pilares del folklore caribeño : el legendario acordeonista Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital.

El homenaje, celebrado en el Hotel Country International, contó con la presencia de figuras emblemáticas del vallenato y la música tropical, entre ellas Juan Piña, Gusi, Rolando Ochoa, Jorge Oñate Dangond, Juventino Ojito, Peter Manjarrés y Camilo Name Rapilo, así como invitados especiales como el amigo de toda la vida del acordeonista, Julio Comesaña. La velada estuvo marcada por un repertorio que recorrió varias décadas de carrera del maestro, cuyas notas de acordeón, cargadas de melancolía y alegría, volvieron a resonar en los pasillos del recinto, evocando canciones que forman parte del acervo cultural colombiano y que han acompañado a varias generaciones.

Durante el evento la gobernadora del departamento de Sucre, Lucy Inés García Montes, entregó a Gutiérrez el Decreto de Exaltación y la Orden Mariscal Sucre, en grado Al Mérito, en reconocimiento a su invaluable aporte artístico, humano y cultural. El reconocimiento fue respaldado por el gerente del Carnaval de Barranquilla, Juan Carlos Ospino, y la Secretaría de Cultura del Distrito, que subrayaron la contribución del acordeonista a los sonidos que caracterizan las carnavalescas carnestolendas.

Juan Piña, en su intervención, exaltó la versatilidad del maestro, señalando que su dominio abarca el vallenato, la cumbia, el pasillo y otros géneros, y lo definió como “el más grande acordeonero de la música para el mundo”. Por su parte, Peter Manjarrés describió a Gutiérrez como una “leyenda viviente” y manifestó el compromiso de la nueva generación de músicos para preservar y rendir homenaje a sus raíces.

Gusi, emotivamente, recordó la alegría de compartir el tema “Yuquita” y celebró la herencia musical que el maestro representa. El programa incluyó interpretaciones de clásicos como “Festival en Guararé”, “Anhelos” y varios temas que han quedado inscritos en la memoria colectiva del país. Los colegas del homenajeado lo serenatearon, creando una atmósfera de profunda emotividad que culminó en una presentación especial del propio Gutiérrez, quien interpretó un repertorio pensado para recorrer su exitosa trayectoria.

La noche no solo fue una celebración de la vida y obra de Alfredo Gutiérrez, sino también un recordatorio del papel fundamental que el vallenato y el sonido sabanero desempeñan en la identidad cultural del Caribe colombiano, reforzando su proyección a nivel internacional y consolidando al maestro como uno de los máximimos embajadores de la música colombiana





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