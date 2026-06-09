Alfredo Morelos asume responsabilidad tras fallar penalti clave en la final de la Liga BetPlay I 2026

El delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, falló un penalti crucial en la final de la Liga BetPlay I de 2026 ante Junior de Barranquilla, lo que contribuyó a la pérdida del título. Tras el partido, Morelos pidió disculpas públicas y asumió toda la responsabilidad, mientras que su equipo quedó sin títulos en el semestre tras la derrota en la final y la eliminación en Copa Sudamericana.

El delantero Alfredo Morelos , de Atlético Nacional , falló un penalti decisivo en la final de la Liga BetPlay I de 2026 contra Junior de Barranquilla, lo que definió el título.

A pesar de ganar el partido de vuelta 1-0, el equipo 'verde paisa' no logró remontar el 3-0 adverso de la ida, dejando escapar el campeonato en manos de los 'tiburones'. Tras el encuentro, Morelos asumió la responsabilidad del error, pidió disculpas a sus compañeros y a la afición, y destacó su compromiso con el club pese a las críticas constantes.

El jugador enfatizó que fallar un penalti no lo convierte en un mal futbolista y que su principal meta siempre es llegar a las finales. Con esta derrota, Atlético Nacional cierra un semestre sin títulos, luego de también quedar eliminado de la Copa Sudamericana por Millonarios





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