Alianza Alimentación con Propósito Destaca la Importancia de la Nutrición Especializada en Lactantes con Condiciones de Salud

Organizaciones colombianas de nutrición y salud se unen para resaltar la necesidad de una nutrición individualizada y temprana en lactantes con prematuridad, enfermedades crónicas o trastornos digestivos, enfatizando su impacto en el desarrollo y la evolución clínica.

Una amplia coalición de organizaciones líderes en nutrición y salud en Colombia, incluyendo el Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas, la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria, la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia, la Asociación Colombiana de Medicina Interna, la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, la Asociación Colombiana Estudiantil de Nutrición y Dietética, y el Programa de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Manizales, se ha unido bajo el nombre de Alimentación con Propósito.

Esta alianza, en el contexto del Mes del Niño, ha enfatizado la crucial importancia de la nutrición especializada para los lactantes que presentan condiciones de salud particulares. La iniciativa busca generar conciencia sobre la vulnerabilidad inherente a la etapa de lactancia y la necesidad de un enfoque nutricional adaptado a las necesidades individuales de cada niño.

Las organizaciones que conforman Alimentación con Propósito señalan que la fase de lactancia es un período de máxima vulnerabilidad para los niños, debido al rápido ritmo de crecimiento y desarrollo que experimentan. Este proceso intensifica sus requerimientos nutricionales, especialmente en aquellos que nacen prematuramente con bajo peso, padecen enfermedades crónicas o sufren de trastornos digestivos. Estas condiciones específicas pueden aumentar significativamente el riesgo de desnutrición o malnutrición, comprometiendo su desarrollo óptimo.

La evidencia científica respalda esta afirmación, demostrando que los lactantes con condiciones clínicas complejas tienen una mayor probabilidad de desarrollar alteraciones nutricionales que pueden tener efectos negativos tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, la intervención nutricional temprana se considera un componente esencial del manejo médico integral, contribuyendo de manera significativa a la evolución clínica positiva de estos pacientes.

Es fundamental comprender que la nutrición no es simplemente un complemento al tratamiento médico, sino una parte integral del mismo. El manejo nutricional adecuado, según la alianza, debe ser altamente individualizado, considerando factores clave como el estado clínico del niño, sus requerimientos energéticos específicos y su capacidad para absorber los nutrientes esenciales. Un enfoque nutricional inadecuado o genérico puede conducir a deficiencias nutricionales, retrasos en el crecimiento y un mayor riesgo de complicaciones en la salud infantil.

Para abordar esta problemática, Alimentación con Propósito recomienda la realización de evaluaciones nutricionales exhaustivas e individualizadas, un monitoreo continuo del crecimiento y desarrollo del lactante, y la priorización de intervenciones oportunas, especialmente en aquellos casos que presentan mayor complejidad. La alianza también advierte sobre los peligros de adoptar prácticas nutricionales sin una base científica sólida, enfatizando la importancia de basar las decisiones en evidencia comprobada.

En ciertas situaciones, los profesionales de la salud pueden considerar el uso de alimentos con propósitos médicos especiales, formulados para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de cada paciente dentro de un plan de manejo integral. Estos alimentos no son un sustituto de una dieta equilibrada, sino una herramienta adicional para asegurar que el lactante reciba los nutrientes que necesita para crecer y desarrollarse de manera saludable.

Finalmente, los representantes de Alimentación con Propósito subrayan que la identificación temprana de riesgos nutricionales y la intervención oportuna durante los primeros meses de vida tienen un impacto significativo en el crecimiento, el desarrollo y la evolución clínica de los lactantes con condiciones de salud preexistentes. Por ello, hacen un llamado a reconocer la nutrición como un componente fundamental dentro de la atención integral que reciben estos niños, integrándola de manera efectiva en los planes de tratamiento y seguimiento médico.

La colaboración entre profesionales de la salud, nutricionistas y las familias es esencial para garantizar que cada lactante reciba la atención nutricional que necesita para alcanzar su máximo potencial de salud y bienestar. La alianza reafirma su compromiso de seguir trabajando en la promoción de la nutrición especializada y la difusión de información basada en evidencia científica para mejorar la salud de los niños en Colombia





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