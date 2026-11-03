Alianza en Antioquia contra la restricción dual del talento juvenil

La nueva alianza en Antioquia busca resolver la restricción dual del talento mediante formación dual, uniendo sector público, privado y academia para insertar a jóvenes al empleo.

En el departamento de Antioquia se ha consolidado una iniciativa estratégica dirigida a abordar la brecha entre la oferta y la demanda de talento humano, un fenómeno conocido como restricción dual. Esta situación caracteriza al mercado laboral local donde conviven dos realidades que, según los analistas, deberían generar inquietud en la sociedad. Por un lado, existen más de 330.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, lo que representa una de cada cuatro personas en el departamento. Por otro lado, seis de cada diez empleadores en Colombia afirman no encontrar el talento que necesitan para sus operaciones.

El problema de la formación discontinua

La educación y el trabajo han sido tratados durante años como etapas sucesivas, donde primero se estudia y luego, con suerte, se consigue empleo. Esta separación resulta costosa para todos los involucrados en el sistema productivo. Tres de cada cuatro jóvenes que se emplean a través del Servicio Público de Empleo en Antioquia acceden a vacantes que no exigen experiencia previa. Las empresas forman en el puesto de trabajo, pero lo hacen sin currículo formal, sin acompañamiento estructurado y sin reconocimiento oficial. Cuando este esfuerzo se pierde por la rotación de personal, reemplazar a un trabajador puede costar hasta dos veces su salario anual.

Also read Colombia crea alianza con el FBI y Europol para recuperar la seguridad en frontera con Venezuela

La solución basada en la formación dual

Para enfrentar esta restricción dual, la propuesta es implementar un modelo de formación dual. Este enfoque propone que el aprendizaje ocurra de manera alternada en el aula y en la empresa. Contempla la presencia de un tutor empresarial y un monitor académico que acompañen al aprendiz. Se establece un vínculo formal que protege al estudiante y un currículo diseñado en conjunto con el sector productivo. Colombia apenas empieza a consolidar un marco normativo para este modelo, y Antioquia tiene la oportunidad de convertirse en referente nacional.

Advertisement

Metas ambiciosas para la Alianza territorial

La Alianza territorial para el cierre de brechas de talento humano y formación dual reúne a empresas, cámaras de comercio, instituciones educativas, cajas de compensación, gremios y gobiernos locales. La secretaría técnica es acompañada desde Proantioquia junto con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Con la modalidad dual, los aprendices complementan conocimientos teóricos en las aulas mientras se forman en un puesto real dentro de una empresa. Para su primer año, la Alianza se propone metas concretas: 40.000 estudiantes en formación, 300 empresas coformadoras, incluidas mipymes. Se prevé la capacitación de 200 tutores y 200 monitores cualificados. Además, se busca que el 80% de quienes culminen su proceso formativo logren vincularse laboralmente.

El llamado al sector productivo local

Este proyecto ya reúne a 33 organizaciones que representan un muestra clara de colaboración intersectorial. El llamado es al sector productivo para que la empresa no sea solo receptora del talento que otros forman, sino que se asuma como coformadora y corresponsable. Formar a los jóvenes con las empresas es la gran decisión de productividad y competitividad para la región. Las grandes transformaciones educativas ocurren cuando los sectores público, privado y academia deciden trabajar juntos con un propósito común. Antioquia tiene el talento; corresponde construir los caminos para que ese talento encuentre su lugar en la economía.