Alianza entre el Ministerio del Trabajo y Avianca impulsa el empleo formal para personas con discapacidad en Colombia

El Ministerio del Trabajo y Avianca firman un acuerdo para vincular a personas con discapacidad en puestos formales e incluyentes, buscando reducir brechas laborales y fomentar entornos accesibles en el sector aeronáutico colombiano.

El Ministerio del Trabajo y la aerolínea Avianca han consolidado una al estratégica con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales para personas con discapacidad en Colombia .

Esta iniciativa se materializa mediante la incorporación de trabajadores en diversos puestos dentro de la compañía aérea, garantizando condiciones de empleo formal e incluyente. La estrategia busca reducir las barreras físicas, institucionales y de comunicación que históricamente han limitado el acceso de este grupo poblacional al mercado laboral, promoviendo así el ejercicio pleno de sus derechos laborales.

Durante la firma del acuerdo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, resaltó la importancia de esta medida, subrayando que las personas con discapacidad aportan un valor significativo tanto en el ámbito manual como intelectual al tejido productivo del país. Desde Avianca, el presidente de Avianca Group, Gabriel Oliva, y la vicepresidenta de Gestión Humana, Paola Villota, coincidieron en destacar que este esfuerzo conjunta refuerza el compromiso de la aerolínea con la inclusión y la equidad, eliminando obstáculos y adaptando puestos de trabajo a las necesidades diversas de la sociedad.

El contexto nacional evidencia una disparidad crítica entre la ocupación y la formalidad laboral para personas con discapacidad. Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE correspondientes a 2025, un total de 411.450 personas con discapacidad se encuentran ocupadas en el país.

Sin embargo, solo 107.210 cuentan con un empleo formal, lo que representa aproximadamente el 26% de la población ocupada en esta condición. La distribución sectorial muestra que el comercio y reparación de vehículos absorbe el 19% de esta fuerza laboral, seguido por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (17,6%). Otros sectores relevantes incluyen actividades artísticas, de entretenimiento y servicios (11,2%) e industrias manufactureras (11%). Geográficamente, Bogotá lidera con 63.851 trabajadores ocupados, Medellín le sigue con 35.087 y Cali registra 20.945.

Estas cifras subrayan la necesidad de políticas activas que promuevan la transición hacia la formalidad y la creación de entornos laborales accesibles. La alianza entre el Ministerio del Trabajo y Avianca se erige como un modelo replicable para el sector privado, al integrar criterios de accesibilidad, adaptación razonable y no discriminación en sus procesos de selección y desarrollo profesional. La aerolínea se ha comprometido a diseñar puestos adaptados, garantizar infraestructuras accesibles y promover una cultura organizacional inclusiva.

Esta medida no solo responde a obligaciones legales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 361 de 1997 en Colombia, sino que también reconoce el talento como un factor estratégico para la competitividad empresarial. La formalización del empleo para personas con discapacidad impacta directamente en su calidad de vida, autonomía económica y participación social, reduciendo brechas estructurales.

A futuro, se espera que esta colaboración incentive a otras empresas a sumarse a esfuerzos similares, fortaleciendo el tejido social y productivo del país mediante la diversidad e inclusión como pilares fundamentales del desarrollo sostenible





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Empleo Formal Personas Con Discapacidad Inclusión Laboral Avianca Ministerio Del Trabajo Colombia Accesibilidad Diversidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paloma Valencia propone alianza con Claudia López y Sergio Fajardo para derrotar a Iván CepedaLa excandidata presidencial Paloma Valencia publicó un video en el que invita a Claudia López, Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo a formar una coalición para defender las instituciones y la democracia, con el objetivo de derrotar a Iván Cepeda. Tras su eliminación en la primera vuelta, anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta.

Read more »

Paloma Valencia invita a excandidatos a una alianza por Colombia para derrotar a CepedaA través de un video, la excandidata presidencial propuso reunirse con Claudia López, Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo. Estos son los detalles.

Read more »

Paloma Valencia busca frenar avance de Cepeda y busca alianza con la izquierdaLa congresista Paloma Valencia busca frenar el avance de Iván Cepeda y busca alianza con la izquierda, el uribismo busca recomponer puentes con los sectores moderados

Read more »

Estados Unidos retomará colaboración con la alianza para las vacunas GaviEl secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que su país volverá a sumarse a la atención y lucha de enfermedades tras el brote de ébola en República Democrática del Congo y Uganda.

Read more »