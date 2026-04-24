Alianza Estratégica Impulsa la Feria de la Ganadería para Reactivar la Economía de Córdoba

La Gobernación de Córdoba y Bavaria se unen para apoyar a los pequeños negocios afectados por las inundaciones a través de la Feria Nacional de la Ganadería 2026, promoviendo la reactivación económica y el fortalecimiento del comercio local.

La Gobernación de Córdoba y Bavaria , a través de su marca Águila, han anunciado una significativa alianza estratégica destinada a impulsar la reactivación económica del departamento, particularmente enfocada en el apoyo a los pequeños negocios afectados por las recientes inundaciones causadas por el frente frío.

Esta colaboración se materializa en el marco de la Feria Nacional de la Ganadería 2026, que se proyecta como un catalizador clave para el dinamismo comercial y el fortalecimiento de la economía regional. La iniciativa va más allá de un simple evento tradicional; se consolida como una plataforma integral orientada a respaldar el comercio local, el canal tradicional y la economía popular, reconociendo su papel fundamental en la recuperación y el desarrollo sostenible de Córdoba.

El contexto actual exige una respuesta unificada y solidaria, considerando que las inundaciones han impactado negativamente a miles de familias y a aproximadamente 600 pequeños negocios, generando pérdidas considerables en productos, equipos, envases e infraestructura. Esta situación ha comprometido la capacidad operativa y la generación de ingresos de estas unidades productivas en el corto plazo, haciendo imperativa la implementación de medidas de apoyo efectivas.

La alianza entre el sector público y el privado busca generar un impacto directo y tangible en la recuperación económica de la región, reconociendo que detrás de cada pequeño negocio existen familias resilientes que contribuyen activamente a la vida económica de sus comunidades. Bavaria, a través de Águila, no solo aporta un patrocinio, sino que se compromete a apoyar a los comerciantes afectados y a resaltar la rica identidad cultural del departamento.

Los recursos generados a partir de las ventas de Águila se destinarán a la mejora de la infraestructura y a la dotación de activos productivos a los negocios del canal tradicional que han sufrido pérdidas a causa del frente frío, contribuyendo así a su recuperación y sostenibilidad a largo plazo. Esta vinculación representa una muestra concreta de la confianza del sector empresarial en el potencial de Córdoba, en su capacidad de recuperación y en la fuerza de sus tradiciones como motor de desarrollo.

La iniciativa se alinea con los esfuerzos del departamento por generar movimiento económico, atraer visitantes y abrir nuevas oportunidades para cientos de familias en un momento crucial de recuperación. Además del componente comercial, la alianza incorpora una robusta agenda cultural que busca dinamizar el consumo y fortalecer el atractivo de la Feria Nacional de la Ganadería 2026.

En este sentido, se ha programado el concierto “Por Córdoba” en Montería, un evento concebido como un espacio para exaltar la música y la diversidad cultural del departamento, al tiempo que impulsa la actividad económica local. La presentación contará con la participación de destacados artistas como Manuel Turizo, Jessi Uribe, Eddie Herrera, Farid Ortiz y Mr. Black, en una estrategia deliberada para atraer público y generar un impacto positivo en sectores clave como el comercio, el turismo y los servicios asociados.

La Feria Nacional de la Ganadería 2026 se perfila así como un escenario que combina la tradición ganadera y cultural de Córdoba con un firme compromiso social, respondiendo a las necesidades actuales del departamento y contribuyendo a su recuperación integral. La iniciativa no solo busca celebrar el espíritu ganadero y cultural de Córdoba, sino también aportar de manera concreta a la recuperación económica de sus comunidades, demostrando que la unión, la solidaridad y las oportunidades son fundamentales para superar los desafíos y construir un futuro próspero.

La Gobernación de Córdoba reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social del departamento, trabajando en conjunto con el sector privado para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La alianza con Bavaria es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre diferentes actores puede generar resultados positivos y contribuir a la construcción de un futuro más próspero para Córdoba





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