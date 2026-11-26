OXXO, Banco Falabella y Banco de Occidente expanden canales de pago y retiro en 650 tiendas colombianas mediante Puntored.

La cadena de tiendas de conveniencia OXXO ha confirmado su posicionamiento como un canal estratégico para la inclusión financiera en Colombia. A través de una alianza estratégica con las empresas Puntored, Banco Falabella y Banco de Occidente, se ha implementado un sistema que permite a los ciudadanos acceder a operaciones bancarias básicas sin la necesidad de acudir a las sucursales tradicionales.

Esta integración comercial aprovecha la infraestructura tecnológica de Puntored y la amplia presencia física de OXXO para reducir las barreras de acceso a los servicios monetarios. El objetivo central de estas iniciativas es facilitar el cumplimiento de obligaciones cotidianas y permitir la realización de transacciones en espacios que forman parte de la rutina diaria de los consumidores.

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Expansión de Banco Falabella en 22 Municipios

Banco Falabella ha incorporado a su red de servicios financieros a más de 130.000 clientes ubicados en 22 municipios del país, habilitando retiros, depósitos y pagos en las tiendas OXXO seleccionadas. Esta iniciativa complementa los canales propios de la entidad y se enfoca en mantener la relevancia del efectivo dentro de un entorno cada vez más digitalizado.

La cobertura geográfica de esta alianza abarca ocho departamentos colombianos con presencia específica en territorios estratégicos. En Antioquia, el servicio está disponible en Sabaneta, mientras que en el departamento del Atlántico se extiende a Soledad y Puerto Colombia. Las operaciones también llegan a Chiquinquirá en Boyacá y Villamaría en Caldas.

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La expansión en Cundinamarca es particularmente amplia, cubriendo a Zipaquirá, Madrid, Funza, Fusagasugá, La Calera, Tenjo, Ricaurte, Gachancipá, La Mesa, Anapoima, Villeta y Tena. Además, Banco Falabella ofrece sus servicios en Dosquebradas (Risaralda), Piedecuesta, Girón y Barrancabermeja (Santander), y Melgar en el Tolima.

Plataforma de Recaudo del Banco de Occidente

El Banco de Occidente ha habilitado más de 14.000 convenios de recaudo en las 650 tiendas OXXO disponibles en todo Colombia, ofreciendo una alternativa robusta para el pago de servicios públicos y obligaciones empresariales. Este canal permite a los ciudadanos pagar facturas de telefonía, internet, seguridad social y otros servicios mediante efectivo, maximizando los horarios extendidos de los establecimientos.

Para utilizar este sistema, los usuarios deben acercarse a cualquiera de los 650 puntos habilitados e indicar el número de convenio o la referencia de pago correspondiente. Cada transacción puede realizarse por un valor máximo de $3 millones y, al finalizar el proceso, el cliente debe recibir y conservar el comprobante físico que acredita la operación realizada.

Infraestructura Tecnológica y Cobertura Nacional

El soporte detrás de estas dos iniciativas es la integración comercial y tecnológica entre Puntored y OXXO, la cual comenzó a implementarse en enero de 2025 con aproximadamente 30 establecimientos. Actualmente, la red ha crecido significativamente hasta alcanzar las 650 tiendas en Colombia, demostrando una rápida adopción por parte de la industria y los consumidores.

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La infraestructura tecnológica empleada garantiza que los pagos se procesen en tiempo real, lo que asegura la inmediatez y seguridad de las transacciones para ambas partes involucradas. Este respaldo técnico es fundamental para ofrecer soluciones sencillas y cercanas que respondan a las necesidades urgentes de la población.

Cifras del Mercado y Pasos Adicionales

Según las cifras reportadas por las compañías participantes, la red acumuló 1,14 millones de operaciones por un valor total cercano a $156.300 millones. Estos datos evidencian el volumen de actividad generado por la alianza y su impacto positivo en la liquidez y la agilidad del sistema de pagos nacional.

El servicio del Banco de Occidente está disponible en Bogotá y en municipios clave de Santander, Cundinamarca, Risaralda, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Boyacá, Tolima, Nariño y Bolívar. Esta distribución asegura que las empresas puedan ampliar sus canales de pago para sus clientes y facilitar el cumplimiento de obligaciones financieras en todo el territorio.