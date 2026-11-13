Alianza privada destina $130.000 millones para reconstrucción post-terremoto en Colombia

La alianza liderada por la Fundación Santo Domingo invertirá $130.000 millones en viviendas y ayuda alimentaria, mientras el Fondo Milagro aclara su presupuesto de $624.656 millones.

La Fundación Santo Domingo, bajo la dirección de José Francisco Aguirre, coordina un esfuerzo conjunto con el sector privado para reconstruir viviendas y estimular la economía en las regiones devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026. Esta iniciativa agrupa a diversas entidades empresariales y fundacionales para movilizar $130.000 millones de pesos, ofreciendo una respuesta inmediata que complementa los esfuerzos gubernamentales en los municipios más afectados por la catástrofe sísmica.

Mecanismo de cooperación y presupuesto de la alianza

La Alianza de Empresas y Fundaciones Unidas por Colombia opera con un equipo técnico establecido desde el día siguiente al sismo, conformado por 15 especialistas que evalúan proyectos y reciben información para optimizar la ayuda. Esta red incluye a la Asociación de Fundaciones Empresariales, ANDI, Camacol, Confecámaras y la Federación Nacional de Cafeteros, reuniendo al menos a 100 organizaciones que se congregan semanalmente para definir prioridades. Aguirre aclaró que la alianza no administra fondos directamente, sino que cada miembro gestiona sus recursos desde el ámbito privado para evitar la duplicidad de funciones y garantizar la eficiencia en la distribución de la ayuda.

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Uno de los proyectos emblemáticos de esta colaboración es la reconstrucción del colegio El Cairo en el Valle del Cauca, cuya edificación original resultó destruida por el movimiento telúrico. Para este proyecto educativo, la Gobernación del Valle aportará $3.000 millones de pesos, mientras que la alianza aporta $4.500 millones, destacando que la Fundación Santo Domingo cubre aproximadamente $2.000 millones de esta cuota privada. El costo total estimado para la reconstrucción de este centro educativo ronda los $7.000 millones de pesos, demostrando un modelo de financiamiento mixto que combina recursos estatales y privados.

Conflictos presupuestales y austeridad del ejecutivo

La iniciativa privada surge en un contexto de tensas relaciones con el gobierno nacional, específicamente con el Fondo Milagro, cuya gestión ha sido objeto de críticas severas por parte del presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario cuestionó públicamente los salarios anunciados para el personal del Fondo Milagro, describiéndolos como incompatibles con su directiva de austeridad y ordenando reversar lo que calificó como un despropósito financiero. Esta postura oficial contrasta marcadamente con el anuncio de la alianza privada, que destina $130.000 millones para acción social inmediata, mientras el presupuesto operativo del estado muestra costos de nómina superiores a los $765 millones para el funcionamiento del fondo.

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El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, mantiene una comunicación constante con la alianza privada mediante reuniones semanales donde presenta avances y diseños de estrategias. Uribe y su equipo trabajan de la mano con la secretaría técnica de la alianza, coordinando esfuerzos junto a gobernadores y alcaldes de las cinco regiones mayormente afectadas por el sismo. Esta interacción busca alinear las acciones gubernamentales con las iniciativas privadas, aunque la crítica presidencial sugiere que los recursos del Estado podrían estar siendo mal asignados en comparación con la agilidad del sector privado.

Transparencia financiera y ejecución contractual

Ante las dudas expresadas por alcaldes como el de Pereira sobre la disponibilidad de fondos, el gerente Jaime Uribe reveló cifras concretas al Comisión Accidental Bicameral. El Fondo Milagro ha adelantado procesos contractuales por un valor de $7.440 millones, lo que equivale al 1,2 % del presupuesto total disponible de $624.656 millones. Este monto total proviene del Presupuesto General de la Nación y se financia mediante un préstamo del Banco Mundial, sin recibir actualmente recursos adicionales de donaciones, cooperación internacional ni aportes territoriales o particulares.

El dinero comprometido hasta ahora corresponde exclusivamente a demoliciones y sus interventorías, con $4.624 millones asignados en Pereira y $2.815 millones en Cali. Estos contratos se adjudicaron por vía de contratación directa debido a la urgencia y tienen plazos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, se ha adjudicado una consultoría integral de demoliciones a Cortes y Mora Ingenieros Asociados S.A.S. por el 10 % del valor de los contratos ya firmados, asegurando supervisión técnica en las operaciones de limpieza inicial.

Proyecciones de inversión y compromiso a largo plazo

La estrategia de la Fundación Santo Domingo para 2026 contempla una inversión planeada de $30.000 millones, de los cuales ya se han ejecutado cerca de $15.000 millones en diversos frentes de ayuda. Aguirre enfatizó la importancia de entender las donaciones como compromisos de inversión a futuro, anunciando que la organización planea destinar $100.000 millones de recursos propios durante el próximo año. Esta proyección financiera demuestra un compromiso a largo plazo que va más allá de la ayuda humanitaria inmediata, buscando la reactivación económica sostenida de las comunidades afectadas.